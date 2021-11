Venezuela: L’Union Européenne a espionné pendant les élections du 21 novembre

En faisant un bilan des élections du 21 novembre dernier, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé le fait que la délégation de contrôleurs de l’Union Européenne a cherché à « souiller et à altérer le système électoral démocratique du Venezuela. » Il a signalé que « la délégation espion de l’Union Européenne n’a pas trouvé d’éléments pour critiquer le système électoral (…). Ce n’étaies pas des observateurs internationaux, ils circulaient librement dans le pays en espionnant la vie sociale, économique et politique. »

Et il a ajouté que « jamais, on n’avait vu ce que nous avons vu de la part de l’Union Européenne en 22 ans avec les autres délégations. » Il a déclaré que la délégation espagnole cherchait des éléments « pour les accentuer et essayer de souiller le Venezuela mais l’Union Européenne n’y est pas arrivée. »

Le chef de l’Etat a qualifié cette victoire aux élections « d’énorme victoire électorale pour les Vénézuéliens, énorme victoire civique pour la paix, la convivialité et le pouvoir citoyen, souverain, des électeurs. Nous avons le record mondial avec les 29 élections que nous avons réalisées. »

Il a indiqué que le Venezuela aurait eu de bonnes raisons d’ajourner ou de retarder le calendrier des élections à cause des agressions impérialistes de ces dernières années « parce qu’ils veulent nous amener à une guerre civile et nous avons répondu à ces agressions par des élections. »

Il a affirmé qu’il y a de fausses critiques disant qu’au Venezuela, il y a une dictature (…) C’est une façon de valider le discours de la droite, celle qui accuse notre Révolution Bolivarienne d’être une dictature. »

« Ici, ce qu’il y a, c’est un pouvoir populaire en construction, motivé, actif, visible et un calendrier électoral impeccable, parfait. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/presidente-maduro-denuncia-espionaje-de-la-union-europea-en-elecciones-del-21n/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-l-union-europeenne-a-espionne-pendant-les-elections-du-21-novembre.html