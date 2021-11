Venezuela : L'Union européenne doit respecte les lois vénézuéliennes 

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a tenu une réunion ce samedi avec le groupe d'invités spéciaux du plan de surveillance électorale qui assistera aux élections régionales et municipales du 21 novembre. À la suite d'un appel lancé par le Conseil national électoral (CNE), environ 300 personnes de 55 nations qui remplissent un programme neutre et indépendant sur le territoire national visitent le pays.

La délégation d'observateurs internationaux est composée d'experts de l'Union européenne (UE), du Centre Carter, du Centre d'experts électoraux d'Amérique latine (CEELA), de l'Organisation des Nations Unies et du Réseau des intellectuels pour la défense de l'humanité.

Maduro exige que l'Union européenne respecte les lois vénézuéliennes

En alertant les institutions sur la prétention de l'Union européenne (UE) d'intervenir dans les affaires intérieures du Venezuela, le président Maduro a exigé que la mission électorale respecte les lois vénézuéliennes. "Si vous avez l'intention de rendre des verdicts, de violer notre souveraineté et d'intervenir dans nos affaires intérieures, vous aurez les réponses politiques, institutionnelles et diplomatiques énergiques que le Venezuela saura donner en temps voulu", a-t-il déclaré aux experts internationaux.

Ces déclarations répondent aux informations publiées ce vendredi par l'agence américaine Bloomberg, qui suggèrent que "la Commission de l'Union européenne se prononcera sur la validité des élections au Venezuela". En ce sens, il a condamné le fait que le bloc européen ait l'intention de juger la légitimité du processus électoral, comme le disent les médias internationaux.

Un superviseur international dans n'importe quel pays du monde peut-il rendre un verdict sur la validité d'un processus véritablement national et souverain d'un pays ? Non. Que cette commission de l'Union européenne redescende sur terre, qu’elle se fasse très humble et respecte les lois du Venezuela ", a déclaré Maduro sous les applaudissements, lors d'une réunion avec le groupe d'observateurs et de compagnons spéciaux du plan de surveillance électorale activé par le Conseil national électoral, le CNE, des représentants qui assisteront aux élections.

Du palais Miraflores, à Caracas, il a fermement déclaré à propos du bloc européen : "Si vous avez l'intention de rendre des verdicts, de violer notre souveraineté et d'intervenir dans nos affaires intérieures, vous aurez les réponses politiques, institutionnelles et diplomatiques énergiques que le Venezuela saura donner en temps voulu (...) J’alerte toutes les institutions vénézuéliennes, j’alerte le peuple du Venezuela.

Dans son discours aux observateurs internationaux, il a fait référence aux informations publiées vendredi dernier, 19 novembre, par l'agence américaine Bloomberg, qui suggère que "la Commission de l'Union européenne se prononcera sur la validité des élections au Venezuela". En ce sens, il a condamné la ligne que les médias pro-impérialistes ont l'intention d'imposer, ignorant la participation des délégations de 55 pays présents dans la nation sud-américaine.

"Il a été prévu dans les médias mondiaux pro-impérialistes de donner une prépondérance à la commission envoyée par Josep Borrell au nom de l'Union européenne, comme si aucun d'entre vous n'existait, comme s'il n'y avait que Josep Borrell et la commission qu'il a envoyée présidée par une dame nommée Isabel Santos", a-t-il critiqué.

Il a répudié "les vieux complexes colonialistes, un ancien complexe de supériorité colonialiste" de l'Union européenne, qui "a l'intention de dominer les pays, d’ humilier les pays, d'imposer par le chantage direct ou indirect, par le chantage diplomatique, politique et économique d'imposer des modèles de domination hégémonique mais lers temps ont changé.

Face à ce comportement colonialiste, il a déclaré que "les gens ne baisseront jamais la tête devant qui que ce soit d'où qu'il vienne, nous nous considérons égaux parmi les égaux dans le monde du XXIe siècle. Si vous me respectez, je vous respecte", a-t-il déclaré. Il a souligné que le Venezuela "veut des élections en paix, tranquilles et heureuses".

Le meilleur système électoral au monde

En affirmant que le Conseil national électoral (CNE) dispose du meilleur système technologique et automatisé et qu'il est contrôlé dans chacune de ses phases, le président Maduro a souligné la transparence de l'organe directeur des élections qui se tiendront ce 21 novembre. Il a souligné que le Venezuela dispose du "système électoral le plus fiable et le plus transparent au monde", et que pendant le déroulement du processus électoral "toutes les exigences et tous les processus d'audit et de certification des élections par les institutions ont été respectés".

À cet égard, le président a souligné que le CNE effectue 18 audits de l'ensemble du système de vote avant, pendant et après chaque élection. "On faut des audits préalables sur le logiciel, le système de validation, les systèmes d'identification, de transmission et de vote. Tout a été vérifié avec un procès-verbal signé par tous les partis politiques qui ont inscrit des candidats", a-t-il expliqué.

Maduro a souligné que "le Venezuela est le seul pays au monde à effectuer, une fois les bureaux de vote fermés, une vérification à chaud de 54 % des bureaux de vote du pays et à vérifier que les protocoles de traitement des résultats sont respectés".

Parmi les innovations technologiques utilisées dans les processus électoraux vénézuéliens, on distingue l'utilisation d'un bulletin de vote électronique, en plus de l'utilisation de machines à voter modèle SAES (Smartmatic Auditable Election Systems), dont la technologie offre des résultats sûrs et 100 % vérifiables à cause de l'automatisation des élections.

21 159 846 Vénézuéliens sont habilités à exercer leur droit de vote ce dimanche. Ils éliront 23 gouverneurs, 335 maires, 253 législateurs d'État et 2 471 conseillers.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/maduro-sostuvo-encuentro-con-300-veedores-de-55-paises-exigio-a-la-union-europea-ser-humildes-y-respetar-la-legalidad/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-l-union-europeenne-doit-respecte-les-lois-venezueliennes.html