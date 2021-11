Venezuela : La dernière ligne droite avant les élections régionales et municipales

Caracas, 15 nov. (RHC)- Le Conseil National Electoral (CNE) et les organisations politiques du Venezuela se trouvent aujourd’hui dans la dernière ligne droite avant les élections régionales et municipales prévues pour le dimanche 21 novembre.

Renouvelant l'appel au peuple vénézuélien à se rendre massivement aux urnes, le président Nicolas Maduro a souligné l'importance du prochain événement démocratique pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans la nation.

«Dans une semaine, le noble Venezuela se rendra aux urnes. Le 21 novembre est marqué dans l'histoire comme un grand jour pour la démocratie participative», a déclaré le chef de l'État cette fin de semaine.

Nicolas Maduro a souligné la capacité technologique et organisationnelle du Conseil National Electoral, dans la préparation des équipements pour l’exercice du vote, caractérisé désormais par une plus grande qualité et accessibilité par rapport aux processus précédents.

Le président vénézuélien a d’autre part dénoncé les tentatives de sabotage des installations du Conseil National Electoral à Mariche, une ville de l'État de Miranda. Le travail des services de sécurité et de renseignement y a permis l’arrestation de quatre membres d'une cellule terroriste.

À cet égard, le président a réitéré la dénonciation des liens du leader de l'opposition et fugitif de la justice, Leopoldo Lopez, avec cette attaque ainsi que sa participation à l’organisation et au financement de l’opération visant à saboter le bon déroulement des élections.

A son tour, le président de l’organisation électorale, Pedro Calzadilla, a ratifié ce dimanche le renforcement des mesures de sécurité lors des élections régionales et municipales du 21 novembre.

Il a également rappelé que le jeudi 18 novembre, la campagne électorale prendra fin. Ce processus sera rigoureusement suivi par les principales chaînes de télévision du pays afin d'éviter toute irrégularité.

De même, le vendredi 19 novembre, les autorités électorales procéderont à l'installation des bureaux de vote et de 30 106 machines automatisées dans tout le pays pour garantir l'exercice du suffrage.

Plus de 20 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes pour élire 23 gouverneurs et 335 maires, ainsi que les membres des conseils législatifs des États et des conseils municipaux.

Source: Prensa Latina

