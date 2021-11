Venezuela : La ministre Jiménez dénonce les effets dévastateurs des mesures coercitives unilatérales

Dans le cadre de sa participation à la 41e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la ministre vénézuélienne du Pouvoir populaire pour la science et la technologie, Gabriela Jiménez-Rámirez, a tenu une conférence de presse avec les médias français à l'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela à Paris.

La ministre Jiménez-Ramírez a exposé les réussites de la Révolution Bolivarienne dans le domaine de la science et de la technologie, malgré les conséquences dévastatrices des mesures coercitives unilatérales imposées par le gouvernement des États-Unis.

Madame Jiménez-Ramírez a souligné qu'en 2018, le Venezuela a atteint l'égalité des sexes dans le domaine scientifique et a noté que 55% du personnel de l'enseignement universitaire sont des femmes, un résultat concret des efforts du Commandant Hugo Chávez et du président Nicolás Maduro, pour mettre le féminisme et l'inclusion des femmes au cœur des politiques de l'État depuis le début de la Révolution.

La ministre a également détaillé l'Alliance Scientifique-Paysanne et la création du nouveau Pôle Scientifique-Technologique, tous deux dans le but de démocratiser la science et la technologie et de les ouvrir à tout le peuple. À cet égard, Mme. Jiménez-Ramírez a indiqué que ces initiatives ont permis de promouvoir et d'encourager la production nationale de semences, d'aliments et de technologies, dans le but de minimiser la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'étranger.

Avec des chiffres, des données concrètes et des graphiques, la ministre vénézuélienne a dénoncé en détail à la presse française les effets de ces mal nommées « sanctions » ainsi que les effets de leur extraterritorialité, exposant que ces mesures perverses et criminelles affectent l’ensemble du peuple vénézuélien. Mme. Jiménez-Ramírez a également rappelé que le Venezuela est l'un des 30 pays au monde qui font l'objet de mesures similaires, raison pour laquelle elle a demandé la levée de ce type de mesures criminelles, qui vont à l'encontre du droit international et de la Charte des Nations unies.

Mme. Jiménez-Ramírez a également précisé qu'à ces mesures s'ajoutent les conséquences négatives supplémentaires générées par la pandémie mondiale de Covid-19. Elle a dénoncé le fait que les virements effectués par le gouvernement du président Nicolás Maduro pour payer les différents mécanismes mis en œuvre pour atténuer la crise sanitaire et les commandes de médicaments et de fournitures ont été bloqués, et a condamné le fait que les entreprises multinationales refusent de conclure des accords avec notre pays.

Malgré tout, elle a souligné que l'Exécutif national a réussi à atteindre un taux de vaccination de 70% de la population et à mettre en œuvre des protocoles sanitaires qui ont permis un retour aux classes en présentiel et en toute sécurité pour plus de 8 millions d'élèves dans le pays à la fin du mois d'octobre.

D'autre part, elle a présenté les perspectives du gouvernement vénézuélien sur l'intelligence artificielle, qui doit être étudiée sous l’aspect de l'éthique, et sur les questions environnementales, rappelant que le Venezuela soutient les efforts visant à répondre à la crise climatique.

La ministre Jiménez-Ramírez a également évoqué les prochaines élections régionales et municipales du 21 novembre, pour lesquelles se sont inscrits plus de 70 000 candidats de tout l'éventail politique national. De même, en tant que membre de la table de dialogue, elle a exprimé son rejet de l'enlèvement illégal du diplomate vénézuélien Alex Saab, tout en réitérant la volonté du gouvernement vénézuélien de poursuivre le dialogue avec les secteurs d'opposition attachés à la Constitution.

source en espagnol :

Service de presse de l’Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-la-ministre-jimenez-denonce-les-effets-devastateurs-des-mesures-coercitives-unilaterales.html