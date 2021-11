Venezuela : La mission de l’Union européenne présente son rapport préliminaire 

La mission d’observation de l’Union européenne qui participe en tant que contrôleur des élections de dimanche dernier a présenté mardi son rapport préliminaire qui contient diverses observations sur le processus électoral. Parmi les avancées, la chef de la mission a souligné l’équilibre et le professionnalisme du Conseil National Electoral.

« Ceci est un rapport préliminaire destiné à commenter les observations que nous avons faites jusqu’à présent. Il reste encore des étapes critiques (…) Je reviendrai au Venezuela fin janvier, début février, pour présenter le rapport complet, » a déclaré Santos lors d’une conférence de presse.

Elle a souligné que la mission d’observation et tous les membres de l’organisme ont respecté le code de conduite pour respecter la souveraineté du pays. « tous nos observateurs ont respecté le code de conduite, ce qui signifie qu’on s’est engagé à respecter à tout. moment la souveraineté du pays, ses lois, à conserver une stricte impartialité politique et à ne pas interférer. »

Et elle a ajouté qu’elle « combattra » pour que le rapport préliminaire présenté ce mardi ne soit pas utilisé en faveur d’intérêts partisans. « Le rapport préliminaire que nous présentons aujourd’hui’ ne peut être l’objet d’une instrumentalisation politique. Il s’agit d’une évaluation technique dans une situation électorale et à un moment électoral vécu et c’est un instrument utiles pour améliorer les processus électoraux. »

« Nous combattrons… Moi, personnellement, je combattrai toute tentative intéressée pour interpréter cette déclaration en faveur d’intérêts partisans avec lesquels nous n’avons rien à voir. »

L’équilibre du CNE

Parmi les progrès, la chef de mission a souligné l’équilibre et le professionnalisme du Conseil National Electoral: « L’administration actuelle du Conseil National Electoral est lapsus équilibrée que le Venezuela a eu en 20 ans. C’est la clef pour reconstruire la confiance dans la vie politique. Les 5 recteurs ont obtenu des améliorations dans les composantes techniques des élections grâce au dialogue intérieur. »

D’autre part, elle a qualifié la visite de la mission d’observation de l’Union européenne de « moment historique » après 15 ans d’absence des observateurs aux élections au Venezuela.

« Ce travail a été possible grâce à l’invitation du CNE, j’entends que cela a aussi été le résultat d’un processus de dialogue de 2 agents politiques vénézuéliens, tous les acteurs politiques vénézuéliens. »

Elle a précisé que pendant cette journée, 1 363 observateurs en provenance de 22 Etats membres de l’Union européenne, de Norvège et de Suisse, se sont déployés dans tous les états du pays et dans le District de la Capitale où ils se sont rendus dans 600 bureaux de vote.

Ces élections. ont été une première et un essai crucial pour le retour de la majorité des partis d’opposition au Venezuela. Les élections se sont déroulées dans de meilleures conditions que les autres. »

Mais elle a estimé que le « les pouvoirs du CNE doivent être renforcés étant donné qu’à son avis, la campagne électorale « a été marquée par une large utilisation des ressources de l’Etat » et que, même si la loi donne au CNE la possibilité de prendre des sanctions en matière de campagnes électorales, « le CNE n’a pas pris de sanctions. »

Elle dit aussi avoir vu des « points de contrôle connus comme des points rouges » dans différents états « malgré leur interdiction explicite » par le CNE.

Elle a aussi commenté la soi-disant « absence d’indépendance de la justice, la non adhésion à l’Etat de Droit et le fait que certains réseaux ont accepté l’égalité de conditions et la transparence de ces élections. » Elle. indiqué que « sur le terrain électoral, on a interdit arbitrairement à des candidats de représenter par la voie administrative et qu’on a suspendu ou retiré à des dirigeants et à des membres les plus connus de c certains partis le contrôle de leurs symboles et de leurs cartes électorales. »

Elle a déploré « l’assassinat d’un électeur qui faisait la queue devant un bureau de vote à Zulia, un attentat lors duquel d’autres personnes ont été blessées. » Elle a dit qu’un observateur des élections et 2 défenseurs des droits de l’homme ont été agressés à Lara.

Confiance dans le vote électronique

Pour sa part, Jordi Cañas, chef de la mission du Parlement Européen, a souligné la confiance qu’a suscité le système de vote électronique lors de cette journée d’élections après avoir passé plus de 18 audits préalables pour garantir le secret du vote.

« Je voudrais souligner comme un aspect positif le bon fonctionnement du vote électronique. Le respect de notre observation par le CNE et le bon fonctionnement du processus électoral, » a-t-il déclaré.

Il a signalé également que la décision de l’opposition de participer à ces élections a provoqué l’envoi de cette mission d’observation bien que l’invitation ait été faite par le CNE.

« Nous avons pu constater des progrès dans le processus électoral vénézuélien, des progrès qui sont le fruit du dialogue politique. Le premier est la décision de la majorité de l’opposition d’y participer après 3 ans d’absence dans les élections. Une participation qui a été déterminante pour que le Parlement Européen vienne. Sans la participation des ‘opposition à ces élections, il n’y aurait eu ni mission d’observation ni délégation du Parlement Européen. »

Il a aussi souligné la participation des femmes à la vie politique mais il a estimé que les progrès en matière électorale sont lents dans le pays: « Ces élections peuvent être le premier pas. »

traduction Françoise Lopez pour Bolívar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/mision-de-la-union-europea-destaco-profesionalismo-del-cne-en-megaelecciones/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-la-mission-de-l-union-europeenne-presente-son-rapport-preliminaire.html