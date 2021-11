Venezuela : Le Canada remet en question les élections

Communiqué :

La République Bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement les déclarations d’ingérence du Gouvernement du Canada concernant les élections du 21 novembre dernier, quand le peuple vénézuélien c’est rendu librement aux urnes pour exercer son droit de vote.

Il est regrettable que, en l’absence d’une politique étrangère propre et pour satisfaire les attentes des États-Unis, le Gouvernement du Canada ait recours au discrédit d’un processus électoral largement validé par plus de 300 contrôleurs internationaux en faisant des déclarations qui sont plus dignes d’un pamphlet politique que de déclarations d’un État souverain.

Ironiquement, le Canada remet en question le déroulement des récentes élections mais il a été le seul pays à prendre des mesures concrètes pour empêcher les électeurs vénézuélienne résidant en territoire canadien de pouvoir voter à l’ambassade et dans les consulats du Venezuela en 2018.

Ainsi, le Canada parle de la perturbation de l’économie et de violations des droits de l’homme tout en applaudissant, en soutenant et en mettant en place des mesures coercitives illégal contre tout le peuple Vénézuélien, mesures qui constitue des crimes contre l’humanité.

Face à un tel cynisme, le Gouvernement du Venezuela exige que le Canada mette fin immédiatement à ses mesures coercitives illégales et à son soutien politique et matériel à des individus corrompus qui organisent la spoliation des actifs appartenant à l’État vénézuélien.

À la différence du Canada, le Venezuela est un pays libre de toute tutelle étrangère et il le prouve à chaque élection au cours de laquelle il approfondit son modèle de démocratie participative et active consacré dans la Constitution et soutenu par la volonté démocratique du peuple vénézuélien.

