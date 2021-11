Venezuela: Le Conseil National Electoral précise le rôle des observateurs des élections

Le président du Conseil National Electoral, Pedro Calzadilla, a souligné jeudi que ceux qui vont venir au Venezuela pour participer aux élections du 21 novembre prochain en tant qu’observateurs internationaux ont un rôle qui ne comprend pas la reconnaissance des résultats des élections.

Il a noté que toutes es personnes invitées à accompagner les élections sont soumises à des règles de fonctionnement, à des règlements, à des accords et à des manuels d’éthique et que leur rôle est bien défini dans les règlements locaux.

Et il a ajouté que le Conseil National Electoral est l’arbitre et qu’il sera très achevas sur loe respect de ce qui est établi dans l’accord sur l’observation des élections.

Selon Calzadilla, une grande partie des 300 contrôleurs et accompagnants internationaux sont déjà au Venezuela et y travaillent librement.

Le chiffre donné par Calzadilla comprend toutes les missions qui ont confirmé leur présence dont celle de l’Union européenne, le panel d’experts des Nations Unies (ONU), celle du Centre d’Experts Electoraux d’Amérique Latine (CEELA), du Centre Carter, du Réseau en Défense de l’Humanité, d’autres groupes vénézuéliens et étrangers, des délégations qui seront présentes d’une autre façon, des intellectuels et des autorités électorales de divers pays.

Il a qualifié ce chiffre de très important et il a dit que c’était positif parce que cela permet de démonter les mythes qui circulent sur le Venezuela.

Calzadilla a rappelé sue les audits qui ont été réalisés ont été plus nombreux qu’auparavant: il y en avait 17 et cette fois, on en a fait 19 et on a inclus des garanties demandées par les partis politiques qui permettront d’éradiquer tous les doutes et la méfiance. C’est pourquoi il a confirmé que dans le pays, il ne peut pas y avoir de fraude et qu’ils espèrent que tout le monde acceptera les résultats.

