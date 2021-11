Venezuela : Le Royaume-Uni remet en cause les résultats des élections du 21 novembre

Communiqué :

La République bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement le communiqué de presse du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans lequel elle introduit des qualificatifs inacceptables sur les résultats des élections régionales et municipales tenues avec une normalité et une civilité absolues, le 21 novembre.

Les déclarations énoncées dans la déclaration susmentionnée révèlent une intention politique hostile contre le gouvernement et le peuple vénézuéliens et constituent une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un pays souverain, poursuivant ainsi un programme d'agression contre la République bolivarienne du Venezuela et son institutionnalité.

Le Venezuela appelle le Royaume-Uni à mettre de côté le manque de respect, l'ingérence et les pratiques coloniales qui ont caractérisé sa politique étrangère erratique, tout en l'appelant à rectifier le contenu équivoque du texte susmentionné.

La participation de tous les secteurs politiques du pays aux élections de dimanche et l'accompagnement de plus de 300 observateurs internationaux et missions d'accompagnement électoral, certifient l'existence au Venezuela d'une démocratie dynamique et la robustesse de l'un des systèmes électoraux les plus audités au monde.

La République bolivarienne du Venezuela, malgré les politiques de changement de régime promues par le Royaume-Uni, continuera à renforcer la vitalité de sa démocratie participative et dirigeante et réitère, de la manière la plus forte à ce pays, la demande de retour immédiat de l'or vénézuélien détourné dans les caves britanniques.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/venezuela-rechaza-comunicado-de-reino-unido-sobre-resultados-electorales-del-21-noviembre/

