Venezuela : Leopoldo López derrière la tentative de sabotage du matériel électoral 

Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé à la télévision nationale le fait que l'opposant Leopoldo López est derrière l'attaque terroriste destinée à détruire les machines à voter situées dans les installations du Conseil National Electoral (CNE) à Mariche, dans l'État de Miranda.

Il a révélé que les enregistrements audios et vidéos trouvés sur les téléphones portables et les aveux du coordinateur de l'action terroriste, Dimas Alberto González González, alias "Sepulturero", prouvent que Leopoldo López, de Madrid, avait donné l'ordre d'exécuter cet acte criminel.

Il a annoncé qu’on avait réussi à neutraliser cette action grâce aux services de renseignement du pays, une attaque terroriste "qui aurait détruit une bonne partie des machines à voter pour empêcher les élections 21N, une attaque terroriste !"

"Les ordres, l'argent et le plan sont arrivés d'Espagne, l’auteur intellectuel qui appartient à la bande terroriste de Leopoldo López, protégé par le gouvernement d’Espagne, là-bas, à Madrid, est pleinement identifié sur une vidéo", a déclaré le chef de l'État.

Le président a déclaré que les auteurs matériels ont avoué, "même un membre du personnel du CNE qui s'était vendu".

De plus, le chef de l'État a présenté la vidéo des déclarations du ministre de l’Intérieur, de la justice et de la paix, A/J Remigio Ceballos "où les preuves ont été présentées". Il a souligné que les terroristes cherchaient à empêcher les élections du 21 novembre.

Il a déclaré que Leopoldo López "a des problèmes psychologiques et cherche toujours des problèmes et la terreur. Il est allé au Panama et à Bogota pour préparer ces attaques."

Enfin, le président a affirmé son soutien au pouvoir électoral pour renforcer la démocratie au Venezuela.

