Venezuela: Les Etats-Unis cherchent à discréditer les élections

Le ministre des Relations Extérieures du Venezuela, Félix Plasencia, a condamné les actes d’ingérence du Gouvernement des Etats-Unis (USA) destinés à discréditer les élections régionales qui ont eu lieu dimanche dernier .

« Le Gouvernement du Venezuela condamne les déclarations d’ingérence du Gouvernement des Etats-Unis qui, dans sa pratique systématique de refus de reconnaître les élections des pays souverains cherche, sans succès, à discréditer les élections du 21 novembre 2021 au Venezuela, » a indiqué le chancelier.

Dans un communiqué officiel, le ministre a rappelé que les organisations politiques ont joui de toutes les garanties pendant les élections qui se sont également déroulée une présence de plus de 300 observateurs internationaux. 87 forces différentes y ont participé et plus de 67 000 candidats d’opposition s’y sont présentés.

Le chancelier a été d’accord avec le président de l’Assemblée Nationale, Jorge Rodríguez, qui a affirmé que les perdants des élections ont été ceux qui ont excité la violence et le fascisme « au plus on connaît les résultats des élections, au plus il est évident que le grand perdant est l’impérialisme étasunien et ses alliés au Venezuela qui ont subi une grosse défaite pour avoir incité à prendre des mesures coercitives illégales contre la population. »

Plasencia a fait ces déclarations après que le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Antony Blinken, ait déclaré que les élections régionales au Venezuela ont été « viciées » bien que l’opposition y ait participé et que les contrôleurs internationaux aient vanté le système électoral du pays.

Un peu plus tôt, Jorge Rodríguez avait souligné que les résultats des élections reflétaient un vote sanction envers le petit secteur d’opposition qui avait incité à envahir militairement le pays et concrétisé les sanctions illégales contre les citoyens. « Ceux qui ont poussé à prendre cette voie ont reçu leur dose de solitude. Si Guaidó est resté sans travail le 6 septembre 2020, maintenant, le 21 novembre 2021, il est sans politique. »

Le président du Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela, Pedro Calzadilla, a révélé lundi le second rapport sur les résultats des élections dans lequel il signale que sur 99,20% des bulletins dépouillés, le Grand Pôle Patriotique (GPP) a obtenu 18 des 23 postes de gouverneur en lice et la Table de l’Unité Démocratique (MUD) en a obtenu 2 et n’autre parti 1.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

