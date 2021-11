Venezuela : Les Etats-Unis sont intervenus dans les élections de 2015

La revue politique étasunienne Jacobin a révélé ce week-end que le Gouvernement des Etats-Unis a financé un programme de formation et d’action destiné à influencer les élections vénézuéliennes de 2013 et 2015.

Grâce à l’obtention de documents officiels grâce à la loi sur la liberté de l’information (FOIA), on a appris que le Fonds National pour la Démocratie (NED) avait assigné 300 000 dollars à l’Institut National pour la Démocratie (NDI) pour un programme intitulé « Venezuela: formation améliorée et compétence en communication pour des activistes politiques » par l’intermédiaire duquel ils sont intervenus en utilisant Facebook, dans les élections vénézuéliennes, comme les démocrates ont dénoncé qu’ils l’ont fait aux Etats-Unis en 2016 pour faire élire Donald Trump.

Même si la NED décrit ces activistes comme « indépendants, » ce programme a été conçu par des membres des partis associés à la Table de l’Unité Démocratique (MUD).

Avec le financement et la formation de la NDI, la MUD a utilisé des techniques de Big Data. « Elle a mobilisé une base de données d’électeurs qu’elle a identifiés et a noté les électeurs indécis grâce aux réseaux sociaux » pendant la campagne pour les élections législatives de 2015. Ils ont créé une base de données sur des électeurs qui leur a permis « d’extrapoler des conclusions sur les tendances des partis politiques concernant de grandes parties de l’électorat et de calculer les probabilités qu’un électeur soit partisan du PSUV, de la MUD ou indécis. »

Ils ont créé plusieurs groupes et ont envoyé de la propagande politique avec des messages adaptés. Le jour de l’élection, la campagne avait touché 6 300 000 d’électeurs.

