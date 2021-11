Venezuela : Les observateurs du réseau en Défense de l’Humanité souligne a fiabilité du système électoral 

Le représentant du réseau des intellectuels, des artistes et des mouvements sociaux en défense de l'humanité, Héctor Díaz Polanco, a assuré que lors de leur participation en tant qu'observateurs, ils ont pu constater que le système électoral vénézuélien est fiable et garantit que la décision de chaque électeur est comptée et ajoutée.

Cela a été exprimé lors d'une conférence de presse organisée pour la présentation de son rapport sur les élections régionales et municipales qui on eu lieu ce dimanche 21 novembre dans le pays. Il a également apprécié le travail du Conseil National Electoral (CNE), qui a rigoureusement veillé au respect des règlements.

Il a souligné que vendredi, les 30 000 bureaux de vote ont été installés avec une normalité totale et l'aide de témoins électoraux afin tout soit en ordre pour les élections.

Il a expliqué qu'ils ont accompagné le processus électoral tout au long de la journée dans les bureaux de vote de la circonscription de la capitale, La Guaira et Miranda, observant directement le fonctionnement des bureaux de vote, y compris les mesures de biosécurité destinées à prévenir la propagation du COVID-19.

Il a déclaré que le taux de participation, selon les normes internationales, est "magnifique". Il a félicité le peuple pour son la civilisme, sa confiance et son enthousiasme qu’il a manifesté pour se rendre aux urnes ; le pouvoir électoral pour s’être attaché aux préceptes constitutionnels et les forces armées nationales bolivariennes pour la protection de la Constitution et la sécurité pendant cette journée.

Lors de la conférence de presse, le représentant du Conseil d'experts électoraux d'Amérique latine (CEELA), Nicanor Moscoso, a souligné que les audits offrent un cadre fondamental de "solidité, transparence et fiabilité du système électoral, en particulier dans la production, l'expédition, la configuration du matériel et des logiciels des machines à voter ; le système de totalisation et de communication, entre autres".

Il a souligné que la diffusion en direct des audits rend le processus électoral plus transparent et plus sûr.

Moscoso a souligné que dans le domaine technologique, on a pu voir une série de nouvelles procédures; en plus d'une nouvelle machine à voter dont la taille et la conception offrent une plus grande garantie et accélèrent la production et la révision du matériel de vote automatisé.De même, il a mentionné que les observations faites au cours des audits, les demandes et les exigences des techniciens des organisations à des fins politiques et les observateurs participants ont été suivies, clarifiées ou que les techniciens responsables leur ont apporté des réponses.

Il a également expliqué qu'environ 40 organisations à des fins politiques enregistrées pour participer au processus ont participé à chaque journée d'audit, ainsi que des observateurs de la société civile et des observateurs internationaux.

https://albaciudad.org/2021/11/veedores-internacionales-resaltan-confiabilidad-del-sistema-electoral-venezolano/

