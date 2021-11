Venezuela: Nouvelle stratégie des Etats-Unis

Par Tony López R.La grande victoire du Grand Pôle Patriotique et du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) aux élections régionales ne doit pas aboutir à nous faire baisser la garde. Non, au contraire, il faut redoubler d’efforts dans le travail politique et l’é »éducation et les nouvelles administrations boliviennes doivent être les. plus efficaces et efficientes possible dans l’exécution de leurs fonctions aux service de la population.

Il ne faut pas s’y tromper. Les Etats-Unis n’ont pas abandonné leur politique anti-Venezuela, ils n’ont fait que changer de stratégie et ils ont mis en marche une nouvelle tactique. En utilisant l’introduction d’un cheval de Troie, ils sont réussi à gagner 117 des 335 mairies: 59 pour gaz Table de l’Unité Démocratique, 37 pour l’’alliance démocratie et 21 pour d’autres partis. Peu importe que ce soient des partis différents, tous sont des partis d’opposition anti-cavistes et anti-bolivariens. Il reste encore 13 maires à attribuer, selon le CNE.

C’est pourquoi les nouvelles administrations boliviennes doivent être un modèle de transparence, d’efficacité dans la résolution des problèmes des citoyens et dans le combat contre toute trace de bureaucratie et de corruption.

Comme me le disait mon compatriote et ami Ernesto Wong, « on doit prendre en compte le fait que le Gouvernement de Biden essaie de faire à nouveau plus de négoces en Amérique du Sud et que l’échec de l’apolitique anti-vénézuélienne menée grâce à l’OEA et au défunt Groupe de Lima l’a incité à pencher vers la stratégie classique de l’investissement étranger, profiter plus du commerce de ses méga-corporations et utiliser plus les mécanismes économiques pour saper et travailler de l’intérieur pour liquider le processus révolutionnaire bolivarien. »

Nous sommes d’accord sur le fait que le Gouvernement de Biden utilisera d’autres méthodes et une autre stratégie parce que, pour l’instant, une interne ton militaire n’est pas viable alors que le Gouvernement bolivarien, avec beaucoup de sagesse et dans l’intention de s’unir à son peuple, a proposé à l’opposition de discuter et de rechercher un consensus pour qu’elle participe aux élections avec une totale garantie et dans une totale transparence.

Les dialogues se sont déroulés au Mexique qui a été un excellent hôte tandis que les Etats-Unis, dans le but de provoquer une rupture de ces dialogues, ont extradé illégalement le diplomate vénézuélien Alex Saab de l’île du Cap Vert dont le Gouvernement a enlevé Alex Saab en juin 2020 à la demande des Etats-Unis quand celui-ci était dans le pays en transit et l’a emprisonné illégalement.

Après avoir monté un grand show médiatique pour justifier son extradition vers les Etats-Unis, ils ont utilisé une soi-disant démarche légale. Tout ces actions destinées à faire obstacle aux élections ont échoué. En définitive, cela n’a pas porté atteinte à la proposition du président Maduro et la participation de l’opposition a été réelle.

Logiquement, la célébration des élections avec la participation de toute l’opposition démontait la stratégie des Etats-Unis et de l’Union européenne de maintenir leur politique d’isolement et de sanctions sous le faux prétexte que Nicolas Maduro était un dictateur et que son Gouvernement était antidémocratique.

L’opposition habituellement majoritaire comme le COPEI, les ADECOS et d’autres groupes parmi lesquels Primero Justicia, Volonté Populaire a accepté le dialogue et a obtenu d’importants accords. Evidemment, le terroriste Leopoldo López, chef de Volonté Populaire, en apprenant la victoire du Grand Pôle Démocratique et du PSUV, a organisé sa campagne en disant que l’abstention de 59 % des électeurs était synonyme de défaite pour le Gouvernement. Si on l’abstention en considération, beaucoup de Gouvernements, en América Latina, aujourd’hui, seraient illégitimes.

Alors que lorsqu’on a demandé à Juan Guaidó, la veille des élections, s’il irait voter, il a dit qu’il n’avait encore rien décidé, il s’est seulement décidé à ne pas voter tandis que le secrétaire d’Etat Anthony Blinken, annonçait qu’ils ne reconnaitraient pas élections qu’ils reconnaissaient Guaidó comme président par interim. Une telle sottise du Gouvernement de Biden montre qu’ils se considèrent comme irréprochables et qu’ils poursuivent leurs plans interventionnistes.

D’autre part, il faut savoir que le terroriste Leopoldo López continue à être protégé par le Gouvernement espagnol qui ne répond pas à la demande d’extradition de López demain due par le Parquet vénézuélien pour les crimes qu’il a incité à commettre. Le rôle de l’Espagne contre le Venezuela est inexplicable, il a même violé des traités internationaux en faisant sortir clandestinement Leopoldo López de l’ambassade d’Espagne à Caracas et en lui faisant passer la frontière avec la Colombie avec la complicité du Gouvernement de Duque et en l’amenant à Madrid.

La célébration de ces élections ne change en rien les positions des Etats-Unis sur leur ingérence au Venezuela. Maintenant, leur politique de pénétration passe par les 3 postes de gouverneur et les 117 mairies. Ils conteur cheval de Troie. Dans ces zones géographiques, ils privilégieront ces territoires , leur apporteront des bénéfices dans le domaine économique et ils essaieront de conquérir d’autres territoires et d’autres mairies boliviennes. C’est pourquoi les 205 maires, las 20 gouverneurs devront être un exemple en tout. Ici, les 2 systèmes socioéconomiques sont en jeu: celui du Consensus de Washington et celui de la Justice Sociale.

Le travail politique et les relations avec la base du Grand Pôle Démocratique et du PSUV est très important. Avec cette nouvelle époque, le Parti doit être un parti qui sait gérer la lutte du monde du travail qui est comprise dans la société de classe. On ne peut pas perdre cela de vue et encore moins au Venezuela qui a été un pays où les partis traditionnels ont su semer leurs positions idéologiques. A cela tient la victoire de Manuel Rosales à Zulia, c’est un exemple de ce que je dis et de la façon dont s’explique ce phénomène.

Pour cela même, ce monde du Grand Pôle Démocratique et du PSUV qui ont su intégrer dans leur lutte pour un monde meilleur un grand nombre d’hommes et de femmes doit aussi lutter contre un monde marginal et désacralisé qui fait partie de la société informelle et déclassée et ce monde, ils doivent le convaincre, non seulement avec leurs discours mais en connaissant ses problèmes et en continuant à les résoudre. Parce que c’est cette marginalité le bouillon de culture dans lequel l’opposition a travaillé.

+C’est le défi qu’a aujourd’hui le Révolution Bolivarienne et aujourd’hui, aucun Gouvernement sur cette planète en peut accuser ces élections d’être illégitimes et il n’y a aucun argument qui justifie le maintien des sanctions et la non reconnaissance du Gouvernement légitime du Venezuela.

La décision hâtive des Etats-Unis de ne pas reconnaître les élections au Venezuela et la poursuite de la reconnaissance du fantoche Juan Guaidó, comme Président par Interim prouve la motivation politique de Washington et la poursuite de ses plans interventionnistes favorables à ses grands intérêts économiques, surtout destinés à s’approprier le pétrole et les minerais, surtout l’or et le coltan.

Les Forces Armées Boliviennes, gardiennes de l’héritage de Simón Bolívar et du Commandant Eternel Hugo Chávez Frias, ont su donner une réponse digne et courageuse à toutes ces actions ennemies. Elles savent que les services de renseignement des Etats-Unis et de la Colombie, son principal pantin dans la région, travaillent à les pénétrer et et qu’ils ont toujours été vaincus. mais entendent qu’ils continuent leur travail obscur et misérable.

La Havane, Cuba, 24 novembre 2021

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/estados-unidos-nueva-estrategia-y-tactica-contra-venezuela/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/venezuela-nouvelle-strategie-des-etats-unis.html