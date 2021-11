Venezuela: Pourquoi le système électoral vénézuélien est le meilleur du monde

Le Venezuela, l’un des pays qui fait le plus d’élections depuis l’arrivée au pouvoir du Commandant Hugo Chávez en 1998, se prépare à de nouvelles élections pour lesquelles les instruments du vote parmi les plus en avance dans le monde ont été perfectionnés.

Depuis que l’ancien président des Etats-Unis Jimmy Carter a découvert le système électoral vénézuélien en 2006, les autorités électorales du pays l’ont amélioré : il est totalement automatique et peut être contrôlé dans toutes ses phases.

« En fait, sur les 92 élections que nous avons contrôlées, je dirais que le système électoral du Venezuela est le meilleur du monde, » a déclaré Carter en 2006 en mettant en avant l’automatisation du vote grâce à des machines qui impriment un reçu.

Au Venezuela, les élections sont sous la responsabilité du Conseil National Electoral (CNE), une entité qui, depuis 2004, met en place et contrôle les modalités du vote sur les machines qui impriment le reçu.

Lors d’une interview récente, le président du CNE, Calzadilla, a affirmé que le système électoral vénézuélien garantit la transparence et la volonté du peuple qui s’exprime par le vote.

Le Venezuela utilise les machines à voter du modèle SAES (Smartmatic Auditable Election Systems) dont la technologie donne des résultats sûrs et 100% contrôlables.

Parmi les innovations technologiques utilisées dans ces élections se détache l’utilisation d’un bulletin électronique conventionnel. Les électeurs n’ont qu’à appuyer sur le nom, le visage ou reparti du candidat.

Selon le CNE, la méthode de vote s’est renforcée avec l’arrivée du système d’authentification intégrale (SAI), dernière phase de l’automatisation, qui permet à l’électeur d’activer la machine grâce à ses empreintes digitales, ce qui représente une garantie de plus.

Ce vote reste dans la mémoire de la machine de façon aléatoire et à la fin de la journée, se transpose sur les procès-verbaux imprimés. Ces votes sont confrontés avec les reçus physiques de l’urne lors du contrôle postérieur.

Quelques chiffres:

21 159 846 d’électeurs

70 244 candidats

4 missions d’observation

4 missions de contrôle

2 groupes d’experts

80 invités de 55 pays

Le paquet de bulletins de chaque machine voyage de façon cryptée sur un réseau sécurisé fourni par l’entreprise de télécommunication d’Etat CANTV. Le réseau est isolé d’internet et a de multiples niveaux de sécurité et d’authentification.

Toutes les phases du processus sont protégées par une clef alphanumérique chiffrée grâce à un hash ou à une signature électronique.

Cette clef ne dépend pas d’une des parties parce qu’elle est partagée entre le CNE, les organisations à fins politiques de toutes tendances et Smartmatic. Cela rend impossible d’accéder aux données sans avoir la clef partagée entre tous les acteurs.

En plus, ce système de vote automatique a 7 instances de vérification des votes parmi lesquelles le vote physique qui est imprimé sur un papier spécial avec des des parques d’eau et une teinte de sécurité et identifié grâce à un code non séquentiel qui protège le secret du vote.

Ce mécanisme a aussi les avantages suivants: la gestion du vote est faite uniquement par l’électeur. A la fin du processus de vote, le total est immédiatement fait, ce qui garantit l’obtention rapide des résultats officiels.

Les audits au cours desquels toutes les étapes du processus sont refaites se déroulent en présence des accompagnants de tous les partis, des contrôleurs extérieurs, vénézuéliens et internationaux.

Pour ces élections, on a aussi contrôlé le réseau de transmission des résultats des élections.

D’autre part, un autre processus mené à bien a été le téléchargement de ce qu’on appelle la liste blanche composée de 7 402 lignes téléphoniques fixes et mobiles qui sont les seules habilitées et sont utilisées exclusivement pour cet événement.

Dans l’équipe qui rend possible la réalisation de ces élections travaillent environ 1 300 000 personnes entre les techniciens, les opérateurs, les coordinateurs et les fonctionnaires divers.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-sistema-electoral-mejor-mundo-20211117-0026.html

