Venezuela : Signature d’un protocole d'accord avec la Cour pénale internationale 

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a décidé mercredi de clore l'examen préliminaire et de passer à la phase d'enquête dans l'affaire "Venezuela I", que son bureau examine à propos des violations présumées des droits de l'homme prétendument exécutées par des membres des forces de sécurité vénézuéliennes lors des manifestations politiques de 2017.

Lors d'une cérémonie organisée au palais Miraflores, siège du gouvernement vénézuélien à Caracas, pour fournir des détails sur la décision, le procureur Khan a salué le "dialogue constructif" et l'engagement de l'État vénézuélien envers la CPI lors de sa visite de trois jours à Caracas, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord pour avancer dans une "complémentarité positive" entre les parties.

Khan a également expliqué que l'examen préliminaire effectué depuis 2018 sur la question "Venezuela I" n'était rien de plus qu'une "phase de filtrage" qui entre maintenant dans "une nouvelle étape" dans laquelle son bureau s'engage à travailler "en collaboration et de façon indépendante, dans le plein respect du principe de complémentarité positive" et "conformément au Statut de Rome pour faire justice.

Bien qu'il n'ait fait aucune mention de l'examen préliminaire "Venezuela II", concernant les crimes contre l'humanité présumés que des gouvernements étrangers auraient commis contre la population vénézuélienne avec l'application de mesures coercitives unilatérales imposées au pays depuis 2014, il a assuré qu'il était "pleinement conscient des problèmes que traverse le Venezuela et qui persistent" en raison des "divisions géopolitiques" autour du pays.

"Je demande à tout le monde, en ce moment, de donner à mon bureau l'espace nécessaire pour mener à bien son travail alors que nous avançons dans cette nouvelle phase. Je vais analyser franchement et tenir compte du fait qu'aucun effort n’est fait pour politiser le travail indépendant effectué par mon bureau ", a déclaré Khan, qui a remercié l'Exécutif vénézuélien pour son invitation à revenir bientôt dans le pays avec son équipe pour faire avancer les enquêtes.

Le procureur a souligné que dans ce nouveau scénario "toute personne juste devrait applaudir et travailler avec tous ceux qui veulent se rapprocher de la légalité et arborer le drapeau de la justice", et a assuré que son bureau s'engage, en vertu des principes du Statut de Rome, à travailler de la meilleure façon possible avec le gouvernement vénézuélien, ses institutions et son peuple.

Différends de Caracas avec la CPI

Au cours de l'événement, le président vénézuélien Nicolás Maduro a remercié le procureur de la CPI d'avoir accepté l'invitation à se rendre à Caracas afin "d'entamer une nouvelle étape de dialogue, de coopération et de complémentarité positive", mais a rappelé que pendant la phase de l'examen préliminaire, l'État vénézuélien n’a pas pu prendre connaissance des documents qu’on évaluait ni de leur contenu.

"Il y a des divergences d'opinion sur ce qui s'est passé lors de ce qu'on appelle l'examen préliminaire, puisque nous exprimons une partie de ces divergences dans l'appel que l'État vénézuélien a déposé devant la Chambre préliminaire. Nous avons été francs et directs en déclarant que la phase dite préliminaire ne permettait pas à l'État vénézuélien de connaître la documentation et le contenu évalués. Nous étions aveugles à ce stade", a affirmé Maduro.

À cet égard, il a souligné que le Venezuela n'avait pas eu "les possibilités d'un dialogue interactif et efficace" avec la CPI comme celui qui a ont pu avoir lieu à Caracas lors de la visite de Khan. "J'applaudis et j'apprécie cette opportunité et cette possibilité", a déclaré Maduro, qui a également souligné la signature du mémorandum avec le parquet et l'a décrit comme une avancée dans les "relations de complémentarité positives".

"Ce furent trois jours favorables et positifs de dialogue franc et direct, de débat, où les institutions vénézuéliennes ont démontré leur force juridique, doctrinale et constitutionnelle", a déclaré Maduro tout en précisant qu'à l'époque, avec le procureur Khan et son équipe, ils ont pu exprimer "pour la première fois" à la CPI « toutes les inquiétudes » du Venezuela.

Maduro a déclaré que, bien que l'État vénézuélien ne partage pas la décision de Khan, il respecte sa position et estime qu'avec l'accord signé, les différends peurront être résolus "efficacement" et "avec un soutien mutuel".

"Le Venezuela garantit la justice avec des institutions qui sont prêtes à s'améliorer, à se perfectionner, à aller de l'avant, je suis le premier à vouloir connaître la vérité, le premier à vouloir rendre justice, à sortir des doutes qui auraient pu être créés, des campagnes médiatiques et des réseaux sociaux. Que la vérité soit connue, je demande la vérité, je demande justice pour notre pays", a-t-il ajouté.

Mettez les bruits de côté

Le président Maduro a rappelé que ces dernières années, le Venezuela a été victime d'une "conspiration de la géopolitique mondiale" et que, malgré cela, le pays a toujours réussi à aller de l'avant et à maintenir la paix malgré les circonstances.

"Le Venezuela a conquis son droit à la paix, Monsieur le Procureur, s'il n'y avait pas de justice, il n'y aurait pas de paix, au Venezuela, il y a une paix dynamique, qui se construit, basée sur les droits constitutionnels, il y a la paix les pieds sur le terrain, marchant sur les réalités, et nous voulons consolider le droit à la paix et pour qu'il y ait la paix, il doit y avoir la justice", a-t-il déclaré.

Maduro a indiqué que son pays signera sûrement de nouveaux accords avec la CPI "pour aller de l'avant, étape par étape" et laisser " le bruit de côté" à la recherche de " la vérité et de la justice". C’est pourquoi il a de nouveau invité le procureur et son équipe à visiter son pays "dès que possible".

"Les portes du Venezuela sont ouvertes, parce que nous voulons la vérité, parce que nous voulons la justice, parce que nous voulons nous améliorer, parce que le Venezuela garantit la justice", a-t-il souligné.

Que dit le protocole d'accord ?

Le protocole d'accord signé par le président Maduro et le procureur Khan stipule que, "malgré les divergences d'opinion" sur la décision de la CPI d'ouvrir l'enquête sur l'affaire Venezuela I, les parties s'engagent "à collaborer activement les unes avec les autres et à soutenir les efforts, au-delà des principes de complémentarité".

Les parties reconnaissent également que jusqu'à présent "aucun suspect ou objectif n'a été identifié" et que l'enquête vise à "déterminer la vérité et s'il y a ou non des raisons de porter des accusations contre quiconque".

Elles prennent également en considération le fait que pour que l'impunité n'existe pas, " es auteurs potentiels doivent être poursuivis efficacement, y compris par l'adoption de mesures au niveau national et le renforcement de la coopération internationale".

Le document souligne que le Venezuela considère que la décision de passer à la phase d'enquête "ne répond pas aux exigences établies à l'article 53, paragraphe 1 du Statut de Rome", et souligne que les plaintes doivent faire l'objet d'une enquête par les institutions nationales.

Le parquet, pour sa part, s'engage à reconnaître les "efforts, réformes et enquêtes menés au Venezuela" et établit que le procureur Khan peut conclure des arrangements ou des accords "qui ne sont pas incompatibles avec le Statut de Rome" et qui sont nécessaires pour faciliter la coopération.

De son côté, Caracas s'est engagé à adopter "toutes les mesures nécessaires pour assurer l'administration efficace de la justice conformément aux normes internationales, avec le soutien et l'engagement actif du parquet de la CPI".

De même, les autorités vénézuéliennes se sont engagées à adapter des mécanismes pour "faciliter l'exécution efficace du mandat du procureur" au Venezuela, ainsi qu'à convenir de moyens et de mécanismes qui contribuent à la capacité du pays à mener des "actions nationales authentiques".

