Venezuela : Une course effrénée vers le boycott des élections

L’extrême-droite vénézuélienne et ses alliés étrangers se livrent aujourd’hui à nouveau à l’aventure en essayant désespérément de boycotter les élections démocratiques du 21 novembre.

La récente dénonciation du ministre de l’Intérieur Remigio Ceballos concernant les tentatives ratées de sabotage des installations du Conseil National Electoral (CNE) et la participation des politiciens d’extrême-droite en fuite William Ricardo Sánchez, Leopoldo López et Iván Simonovis met à nu, une fois de plus, les intentions réelles de ce secteur.

Alors qu’ils tentent de convaincre l’opinion publique par leurs discours sur la démocratie, ils financent des actes terroristes et tentent d’appliquer la même stratégie de violence et de mort sans se préoccuper des conséquences pour le peuple vénézuélien.

Parallèlement, certains de leurs candidats lancent des campagnes destinées à discréditer les élections comme l’a expliqué ces derniers jours l’analyste Pascualina Curcio dans un article intitulé « Piège électoral au Venezuela.»

«Les résultats n’ont pas encore été annoncés que déjà certains agents politiques de l’opposition vénézuélienne s’avancent et rien à la fraude (….) Parfois même alors qu’ils participent aux élections et en pleine campagne, ils commencent à placer leurs discours, » écrit-elle.

Comme exemple, Curcio indique que, le 31 août, la plateforme d’opposition Table de l’Unité Démocratique (MUD) a annoncé dans un communiqué officiel qu’elle participerait aux élections tout en disant explicitement « nous savons que ces élections ne seront pas des élections justes ni classiques. »

Les dirigeants du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), certains analystes et certains médias ont largement évoqué ces conspirations et la complicité des Etats-Unis, de l’Union européenne et de la Colombie.

Les déclarations discutables du haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, faisant fi non seulement de la souveraineté de la nation mais aussi des propres déclarations des représentants de cette entité concernant le rôle de ses observateurs ont suscité les soupçons de beaucoup de gens.

Le groupe d’investigation et d’analyse Mission Vérité, par exemple, a vu en cela la main de Washington et une action qui pourrait éventuellement faire de l’organisation européenne le pion qui ouvrirait la porte à un coup d’Etat comme celui réalisé par l’OEA en Bolivie.

Pendant un discours de campagne, le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello, a alerté sur les experts européens et leurs activités le pays et a souligné que le Venezuela pourrait donner des leçons au bloc européen.

« Le représentant de l’UE pour la politique étrangère et son groupe doivent comprendre que le Venezuela doit être respecté, pour qu’ils apprennent comme on fait une élection. Ils devraient être gênés reparler de démocratie alors qu’ils ont un roi. Quel manque de morale! »

Sur la met ligne, le vice-président du PSUV pour les affaires internationales, Adán Chávez, a déclaré récemment à Prensa Latina:

« L’Union européenne prétend se présenter face au monde comme autonome, indépendante et en fait, ce ne sont que des laquais du Gouvernement des Etats-Unis. Par conséquent, nous n’avons pas confiance en leurs « bonnes intentions. »

Ils disent déjà que si les résultats sont en faveur du chavisme, il y aura eu fraude, que les élections sont illégales, qu’il n’y a pas de sécurité dans la façon de procéder, « ces bobards sont lâchés » a-t-il souligné.

Mais nous sommes prêts à affronter les assauts de n’importe quel empire, qu’il s’appelle Etats-Unis, Union européenne ou que ce soient leurs pantins comme la Colombie, » a affirmé Chávez.

Des exemples comme ceux de la Bolivie, du Pérou et du Nicaragua, pas très éloignés dans le temps, sont des preuves évidentes de ce que la droite est capable de faire quand elle est vaincue dans les urnes par le peuple et bien que l’expérience du Venezuela en matière d’élections soit vaste et prouvée, se méfier de l’ennemi reste la meilleure stratégie.

