Amérique Latine: L’ALBA-TCP se renforce grâce au vote du peuple

Par Fernando Bossi Rojas

Selon le décompte publié par le Conseil National Electoral (CNE), surplus de 52% des bulletins dépouillés le jour où nous publions cet article, Xiomara Castro devient présidente du Honduras avec plus de 53% des voix alors que le candidat du Parti National, Nasry Asfura, n’obtient que 34%. ainsi, la candidate du Parti Liberté et Refondation (LIBRE) obtient une victoire incontestable contre les représentants du “Club de Coyolito”, la riche oligarchie hondurienne délinquante.

Il faut avoir présent à l’esprit que Xiomara est la femme de Manuel Zelaya Rosales, le président déposé par un coup d’Etat en juin 2009. Le Honduras avait intégré l’ALBA-TCP en août 2008. Lors d’une cérémonie populaire et accompagné par les présidents et les représentants des pays associés à l’alliance, Zelaya avait prononcé un discours vibrant dans lequel il disait que le Honduras n’avait pas besoin de la permission de l’empire pour signer des accords, que les patrons avaient tout à fait le droit de défendre leurs intérêts mais qu’ils devaient aussi partager leurs bénéfices avec les travailleurs et permettre à ceux qui ont été exclus de devenir des sujets actifs de l’économie nationale « parce que le Honduras a besoin de changements structurels pour son développement économique. » Le gouvernement étasunien ne l’a pas pardonné à Zelaya et l’a renversé sans penser que 12 ans plus tard, il reviendrait avec plus de force.

Au Venezuela, la victoire du bolivarisme a également été importante. Aux élections du 21 novembre, sur 23 états, 19 ont élu au poste de gouverneur le candidat du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) et seulement 3 ont été gagnés par l’opposition mais il reste encore un état à définir. D’autre part, sur les 335 mairies en jeu, le PSUV en a gagné 210. La participation a été de 42,26%.

2 semaines avant les élections au Venezuela, le commandant Daniel Ortega avait été réélu avec une participation de 65% et avec 76% des voix. Ainsi, le binôme Ortega-Murillo a obtenu une victoire écrasante et obtenue la majorité absolue à l’Assemblée Nationale. Malgré le harcèlement du Gouvernement étasunien, de ses alliés européens et des grandes chaînes de médias, le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) a réussi à faire respecter la Constitution et la souveraineté nationale et a empêché la grossière ingérence étrangère d’empêcher les Nicaraguayens de s’exprimer démocratiquement.

A cela, il faut ajouter la victoire de Luis Arce en Bolivie en octobre de l’année dernière avec 55% des voix qui a rétabli la démocratie pour le peuple bolivien après le cruel coup d’Etat qui avait renversé le Gouvernement présidé par Evo Morales. 2 mois plus tard, le 5 décembre 2020, Ralph Gonsalves s’imposait à Saint Vincent et les Grenadines avec presque 50% des voix obtenues par le Parti de l’Unité Travailliste (ULP).

Qu’y a-t-il de commun entre ces 5 élections, 2 qui ont eu lieu en 2020 et 3 en 2021, lors desquelles les forces populaires ont catégoriquement gagné? la réponse est que ces 5 pays sont membres de l’alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique, l’ALBA-TCP. 3 pays membres de l’ALBA ont gagné les élections, confirmant les Gouvernements révolutionnaires qui sont à leur tête (le Nicaragua, le Venezuela et Saint Vincent et les Grenadines) et 2 autres ont obtenu que leurs organisations révolutionnaires reviennent au gouvernement qu’elles avaient perdu à cause de coups d’Etat conçus à Washington (au Honduras on avait renversé Manuel Zelaya en 2009 et en Bolivie, Evo Morales en 2019).

Alors, l’ALBA-TCP est-elle le plus faible organisation d’intégration latino-américaine et Caribéenne? On a bien l’impression que non, au contraire, on pourrait affirmer que l’ALBA-TCP, malgré les agressions constantes dont elle est l’objet de lapant des Gouvernements impérialistes, manifeste une force singulière, une capacité de résistance qui interpelle et des possibilités d’expansion qui doivent être prises en compte. tout cela est amalgamé par l’inébranlable volonté de lutter de façon communautaire pour l’unité et l’indépendance de Notre Amérique.

Cela aurait-il à voir avec le fait que tous les Gouvernements des pays qui adhèrent à l’Alliance sont des tenants des idées du patriotisme révolutionnaire anti-impérialiste dans une perspective socialiste? La réponse est dans chacun de vous.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/nuestramerica-el-alba-tcp-se-fortalece-con-el-voto-popular/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/amerique-latine-l-alba-tcp-se-renforce-grace-au-vote-du-peuple.html