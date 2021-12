Amérique Latine : La CELAC fête ses 10 ans 

La CELAC a été créé à Caracas, à l'occasion du IIIe Sommet latino-américain et caribéen sur l'intégration et le développement (CALC) et du 22e Sommet du Groupe de Rio, réunis les 2 et 3 décembre 2011.

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a honoré ce vendredi le travail de la Communauté des États Latino-américains et Caraïbéens (CELAC), dans la construction de plates-formes d'intégration et de fraternité entre les peuples à propos des 10 ans de sa création.

"La CELAC fête ses 10 ans et je suis fier d'avoir participé à la construction de ses premières fondations, mises en place par le commandant Chávez. La CELAC est l'avant-garde des peuples de la Grande Patrie, dans l'union, la fraternité et la solidarité", a écrit le chef de l'État sur Twitter.

Le chancelier de la République Félix Plasencia participe ce vendredi à la IIIe réunion des ministres du Forum CELAC-Chine en soulignant que le Venezuela confirme une fois de plus son engagement en faveur du multilatéralisme et de la coopération Sud-Sud.

