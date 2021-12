Amérique Latine : La France renforce ses relations avec l’Amérique Latine

Paris, 27 décembre (RHC) La France a promu à la fin de l’année les relations bilatérales avec plusieurs pays d’Amérique latine, comme la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Mexique et la République dominicaine, des liens renforcés dans des secteurs tels que le commerce, la coopération et la lutte contre les changements climatiques.

Le ministre français des Affaires Étrangère, Jean-Yves Le Drian, a effectué du 20 au 23 un périple qui l’a conduit au Mexique et au Costa Rica, où il a dialogué avec les présidents Andrés Manuel López Obrador et Carlos Alvarado, respectivement.

Sur le sol mexicain, Le Drian et son homologue Marcelo Ebrard ont convenu de continuer à renforcer les mécanismes de dialogue politique et économique ainsi que la coopération en matière culturelle, universitaire, scientifique et économique entre les deux pays.

Ils ont également réaffirmé les engagements pris dans le cadre du Partenariat pour le multilatéralisme et la collaboration face aux défis mondiaux urgents, notamment la lutte pour la paix et le changement climatique et la défense des droits de l’homme et de la biodiversité.

Dans la capitale costaricienne, San José, le chef de la diplomatie française a remis une invitation à Alvarado pour participer en février à Brest à un forum sur la protection des océans, et il a signé avec le ministre des Affaires étrangères Rodolfo Solano un communiqué conjoint.

En outre, ils ont paraphé une déclaration sur la biodiversité marine et une lettre d’intention sur l’installation et le statut de l’Agence française de développement (AFD).

Pour sa part, le ministre délégué français pour le commerce extérieur, Franck Riester, a reçu au milieu du mois le ministre du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger de Cuba, Rodrigo Malmierca, avec qui il a dirigé dans cette capitale la sixième Commission économique et commerciale bilatérale et la réunion du Comité d’orientation stratégique.

Paris et La Havane ont signé des instruments de coopération d’une valeur de plus de 30 millions d’euros et ont jeté les bases d’une nouvelle ligne de crédit à moyen et à long terme de 150 millions d’euros.

La santé, les énergies renouvelables, l’agriculture et les ressources hydrauliques figurent parmi les domaines favorisés lors de la visite de Malmierca, qui a également exposé aux entrepreneurs français les opportunités d’affaires et d’investissements étrangers sur l’île, malgré l’impact du blocus imposé par les États-Unis.

Riester lui-même a réalisé du 6 au 10 décembre une tournée qui l’a conduit dans cet ordre en Colombie, en Équateur et en République dominicaine, où il s’est entretenu avec des présidents et de hauts fonctionnaires.

À Saint-Domingue, il a signé avec le ministre de la Présidence et coordinateur du Cabinet des Transports, Lisandro Macarrulla, un prêt de 86 millions d’euros de l’AFD et des accords pour améliorer le service du métro et des trains métropolitains, et a inauguré la nouvelle ambassade de France.

L’agenda en Équateur comprenait une rencontre avec le chef de l’État, Guillermo Lasso, et des accords pour fournir des énergies renouvelables aux îles Galapagos et préserver la biodiversité en encourageant l’agriculture biologique et le respect des traditions indigènes.

Riester a été reçu le 6 décembre à Bogota par le président colombien, Iván Duque, et son séjour dans ce pays sud-américain a resserré les liens bilatéraux dans des domaines tels que le développement urbain durable, les transports, l’énergie, les infrastructures et l’environnement.

Toujours en ce qui concerne l’Amérique latine, Paris s’est félicité de l’élection de Gabriel Boric au second tour de l’élection présidentielle chilienne, le 19 décembre, et a exprimé sa détermination de renforcer les liens dans tous les domaines, en particulier la protection de la nature et la lutte contre le changement climatique. (Source : PL)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/281032-la-france-renforce-ses-relations-avec-lamerique-latine