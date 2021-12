Amérique Latine : Les Etats-Unis bloquent l’aide à plusieurs pays

Cuba et le Nicaragua sont sur la liste des pays auxquels les Etats-Unis, unilatéralement et sans mandat international, bloquera l’accès à l’aide non humanitaire et aux prêts internationaux.

Washington ne fournira pas d’aide non humanitaire, ne concernant pas le commerce et ne permettra pas l’attribution de fonds pour participer à des programmes éducatifs ou à des échanges culturels aux fonctionnaires ou aux employés des Gouvernements de Cuba, la République Populaire Démocratique de Corée, de l’Érythrée, du Nicaragua, de la Russie et de la Syrie entre octobre 2021 et septembre 2022, peut-on lire dans le memorandum présidentiel dirigé par le secrétaire d’État Antony Blinken.

Selon le communiqué de Joe Biden, ces mesures coercitives sont la conséquence du fait que ces pays, selon la Maison Blanche, ne font « pas assez » pour combattre le trafic de personnes et elles resteront en vigueur jusqu’à ce que ces Gouvernements respectent ce que Washington appelle les « standards minimum de la loi de la loi sur la protection des victimes de la traite » ou fassent des efforts importants pour respecter ces standards minimum.

Biden a donné des instructions aux représentants des Etats-Unis dans chaque banque multilatérale de développement pour qu’ils votent contre tout prêt et fassent tout leur possible pour que tout prêt ou toute autre utilisation des fonds de l’institution concernée qui ne sont pas destinés à ce qu’ils considèrent comme de l’aide humanitaire, de l’aide commerciale ou de l’aide pour le développement leur soit refusés.

Washington sanctionne ainsi l’Afghanistan, le Myanmar, la Chine, Cuba, la République Populaire Démocratique de Corée, l’Érythrée, l’Iran, le Nicaragua, la Russie et la Syrie.

D’autre part, le président des Etats-Unis a décidé qu’on ne fournirait pas « d’aide non humanitaire ou ne concernant pas le commerce » à l’Afghanistan, au Myanmar, à la Chine, aux Comores, à la Guinée-Bissau, à l’Iran et au Soudan du Sud.

Dans le cas de la Russie et de l’Érythrée, une « exemption partielle » permet le financement de programmes éducatifs et de programmes d’échange culturel destinés à des fonctionnaires ou à des employés du Gouvernement.

Le chancelier cubain, Bruno Rodríguez Parrilla, a immédiatement réagi à cette mesure et l’a condamnée en tant que justification des agressions contre Cuba.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/cuba-eeuu-sanciones-bloqueo-ayuda-20211223-0010.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/amerique-latine-les-etats-unis-bloquent-l-aide-a-plusieurs-pays.html