Argentine : Intervention d’Alberto Fernández au « Sommet pour la démocratie »

Bonsoir,

Je veux commencer par remercier le Gouvernement du président Biden pour cette invitation à participer à ce sommet pour la démocratie et les droits de l’homme.

C’est aussi une bonne occasion pour remercier la communauté internationale qui a chois l’Argentine - par acclamation – pour présider le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

La démocratie vit aujourd’hui un moment particulier qui se caractérise par des extrêmes, par des positions extrémistes. Sa qualité institutionnelle s’affaiblit, par moments, et c’est quelque chose que nous devons contrôler et affronter très sérieusement car la démocratie est le meilleur mécanisme existant pour que les peuples soient gouvernés par ceux dont ils pensent que ce sont leurs meilleurs représentants.

En Amérique Latine, nous vivons un processus particulier dans lequel beaucoup de pays du continent vont changer leur s Gouvernements et les processus démocratiques se voient renforcés.

Nous avons aussi vécu un moment difficile. Je parle de la Bolivie, de notre chère république sœur. La Bolivie a subi un coup d’État soutenu par une grande partie de la communauté internationale et par l’Organisation des Etats Américains (OEA) et a pu se rétablir et récupérer sa démocratie et aujourd’hui, là-bas, les institutions sont tout à fait valides. Je rappelle cela, cette réalité de la Bolivie en ce jour, où la démocratie nous invite, parce que la Bolivie soit, aujourd’hui, un bon exemple de l’importance de la démocratie.

La démocratie implique la non intervention. La démocratie est la meilleure garante de la paix, la démocratie ne s’impose pas, ni par des sanctions ni par la force. La démocratie est comme la paix, elle ne s’exporte pas. La démocratie ne s’impose pas non plus.

La démocratie est par-dessus tout dialogue et ce dialogue, il faut l’assumer dans une ambiance de cohabitation et cette meilleure cohabitation doit être validée jour après jour.

Nous travaillons pour que la démocratie soit la meilleure garante de al paix dans le monde.

Merci beaucoup.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/10/argentina-fernandez-hablo-en-la-cumbre-que-organizo-biden-para-dividir-el-mundo-entre-los-que-se-someten-a-ee-uu-y-los-que-se-plantan-ante-el-imperio/

URL de cet article :