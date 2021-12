Argentine : La Justice exigé des informations sur l'installation d'une base yankee

La justice de Neuquén a donné naissance au recours présenté par le multisectoriel Non à la base yankee de Neuquén dans lequel elle insiste pour savoir quel est l'accord conclu par le gouverneur Omar Gutiérrez avec les États-Unis.

Le tribunal de la famille 5 a exigé que le gouvernement de Neuquén fournisse des informations sur l'installation d'une base humanitaire étasunienne près de l'aéroport Presidente Perón, sur le chemin de Vache Morte.

L'avocate de l'Assemblée multisectorielle et de l'Assemblée permanente des droits de l'homme (APDH), Nerea Monte, a assuré qu'ils insisteraient sur la demande de rapports du gouvernement Neuquén et a critiqué : "Il n’est pas possible que tout soit fait derrière le dos de la population, qu'ils résistent à fournir des rapports comme le gouvernement l'a fait et que toute la documentation ne soit toujours pas présentée".

En outre, l'organisation a envoyé une lettre au ministre de la Défense, Jorge Taiana, dans laquelle elle lui demande de considérer le début de la construction de la base du Commandement Sud de l'armée des Etats-Unis comme illégitime et d'intervenir dans le conflit, étant entendu qu'il a un mandat constitutionnel pour assurer la validité effective de la souveraineté de l'État argentin dans le domaine des territoires, des institutions et aussi des symboles.

Les travaux ont commencé en 2019, mais ont été suspendus après une mobilisation des organisations opposées à l'installation de la base étrangère.

