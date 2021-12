Argentine : Un audit du FMI signale l’échec de Macri dans sa gestion du prêt

Buenos Aires, 23 décembre (RHC) Le Fonds monétaire international (FMI) a rendu publiques les conclusions de son enquête sur le prêt de 57 milliards de dollars qu’il a accordé au gouvernement de l’ancien président argentin Mauricio Macri, le plus grand jamais accordé à la nation sud-américaine et le plus grand dans toute l’histoire de l’entité, et reconnaît l’échec de ce transfert.

Le rapport indique que le prêt "avec l’Argentine n’a pas atteint les objectifs de restaurer la confiance dans la viabilité budgétaire extérieure, de réduire les déséquilibres extérieurs et budgétaires, de réduire l’inflation et de protéger les segments les plus vulnérables de la population".

Les résultats de l’Audit indiquent que la stratégie économique de Macri était trop fragile face aux graves problèmes structurels du pays, y compris "les finances publiques fragiles, la dollarisation, la forte inflation, la faible transmission de la politique monétaire, un petit secteur financier intérieur et une base d’exportation étroite".

Il note que le gouvernement de Mauricio Macri aurait dû mettre en place des contrôles de capitaux pour réguler les flux de capitaux et éviter la fuite des devises. Selon les médias locaux, la quasi-totalité du crédit a quitté l’Argentine.

Selon le FMI, l’administration de Cambiemos aurait dû prendre le crédit et ensuite mettre en œuvre une restructuration pensant à un accord possible pour régler la dette.

Il fait observer que cette démarche n’a jamais été faite et qu’elle a été mise en œuvre par le gouvernement du président Alberto Fernández, une fois qu’il a pris la direction du pays.

Le gouvernement actuel dénonce en outre que l’octroi du crédit a eu un caractère politique, l’administration de Macri ayant utilisé les problèmes structurels de l’Argentine comme excuse pour rechercher l’emprunt et financer avec lui ses politiques économiques.

Après la publication des résultats de l’audit, le président Alberto Fernández a déclaré que compte tenu du fait qu’il a été mené à bien par le responsable, il a été lapidaire (...) Nous l’avons dit au Fonds et en tout cas il a dû admettre ce que nous savions déjà". Il a également exprimé l’espoir que le pays parviendrait à un accord avec le FMI sur la restructuration de sa dette.

À son tour, la porte-parole de la présidence, Gabriela Cerruti, a exhorté l’organisme à déterminer "si les conditions requises pour l’octroi d’un prêt ont été remplies" en se référant à la question de savoir si ses statuts ont été violés pour l’émission de ce crédit, en particulier face aux problèmes structurels de l’Argentine.

Elle a déclaré que le FMI doit être "plus strict lorsqu’il octroie des prêts qui sont ensuite convertis en dette" et elle a critiqué le fait que ce crédit ait été accordé "à un espace politique, parce qu’il engage de nombreuses générations".

En outre, il a accusé le parti « Juntos pour el Cambio » (Ensemble pour le Changement) d’avoir endetté le pays et d’avoir rejeté le budget 2022 au milieu de la négociation avec le FMI pour la dette qu’ils avaient contractée, "ce qui démontre un degré d’irresponsabilité très important", a-t-il dit.

Pour sa part, le bloc officiel Front de Tous a déclaré sur le réseau social Twitter : "Le FMI reconnaît que le prêt accordé au gouvernement de Mauricio Macri a échoué. Ils ont contracté une dette irresponsable, se sont enfuis et ont hypothéqué l’avenir des Argentins et des Argentines. Ils doivent assumer leur responsabilité".

Le rapport du FMI a été publié sous le titre "Evaluation ex post" (EPE). Sur les 57 milliards de dollars prévus, l’Administration de Macri a reçu 45 milliards de dollars.

Source Telesur

