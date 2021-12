Bolivie : Des violences au congrès du MAS à Potosí

Le député de Potosí Gabriel Antonio Colque (MAS) a dénoncé le fait que des militants du parti d’opposition Alliance Sociale (AS), se sont infiltrés au VI ème congrès départemental du Mouvement Vers le Socialisme à Potosí pour faire échouer l’élection de la nouvelle direction régionale et provoquer des violences parmi les assistants.

« Nous rejetons, nous condamnons cette attitude qui n’est pas celle de nos militants du MAS-IPSP. Ce sont des infiltrés de droite, des militants de l’Alliance Sociale (AS) qui voulaient faire échouer, discréditer et annuler le congrès pour qu’on ne puisse pas mener à bien l’élection des représentants départementaux, » a-t-il déclaré.

Ce week-end, dans la municipalité de Sacaca, a eu lieu une rencontre des militants du MAS qui avait pour but d’élire une nouvelle direction départementale mais à la clôture de cet événement, des altercations entre les assistants ont été provoquées.

Selon le député, on aurait identifié des militants l’Alliance Sociale, un groupe politique battu aux élections régionales en 2021comme les principaux responsables des violences.

« En tant qu’autorités nationales et en tant que représentants du département, nous rejetons ces attitudes négatives (…). La justice et la Police doivent se charger des enquêtes pertinentes et d’en trouver les auteurs, » a-t-il déclaré.

Malgré cet incident, le congrès a décidé de soutenir et de défendre l’action du Gouvernement dirigé par le président Luis Arce.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

