Bolivie : Plus de 70 preuves contre Áñez 

L'accusation formelle portée contre l'ancienne présidente de fait de la Bolivie, Jeanine Áñez, pour violation de ses devoirs et pour avoir pris des résolutions contraires à la Constitution est aujourd'hui basée sur plus de 70 preuves et 20 témoignages.

Selon les déclarations du secrétaire général du bureau du procureur général, de l’État, Edwin Quispe, après la collecte des preuves par témoignages et des preuves documentaires et après d'autres procédures, les procureurs ont établi l'existence d'éléments suffisants pour démontrer qu'Áñez a adapté sa conduite aux deux sortes de crimes indiqués, a rapporté le journal Ahora el Pueblo.

Avec cette accusation, axée sur la démonstration que l'ancienne présidente a assumé la présidence de manière anticonstitutionnelle s’achève l'étape préliminaire de l'enquête destinée à donner lieu à la procédure de procès verbal.

Les anciens chefs militaires Williams Kaliman, Flavio Gustavo Arce San Martín, Carlos Orellana Centellas, Jorge Fernández Toranzo, Jorge Terceros Lara, Pastor Mendieta Ferrufino et Palmiro Jarjury Rada sont sous le coup de la même accusation qu’Añez, ainsi que l'ancien commandant de police Vladimir Calderon.

