Chili : Boric et Allende

Par Atilio A. Boron

Dans une longue interview publiée par le Resumen Latinoamericano le 24 décembre dernier, une personne qui répond au nom de Lucho Vega, déclarait : « Si Atilio Boron apprécie Boric c’est bien qu’il le dise mais qu’il ne nous dise pas que c’est Allende, qu’il ne nous trompe pas. »

Il est évident que Vega n’a pas lu très attentivement les différents écrits (articles, twitts, histoires en IG ou FE, etc.) que j’ai consacré aux élections présidentielles chiliennes et dans aucun desquels je ne suis allé jusque là. J’ai vécu au Chili à l’époque de l’Unité Populaire, j’ai eu l’immense privilège de pouvoir discuter 2 fois avec le Président Héroïque et seul un écervelé pourrait établir entre Boric et Allende la similitude que Vega croit voir dans mes écrits. Si Vega trouve une preuve de l’affirmation qu’il m’accuse de faire, je le défie de me la présenter et de le faire comme il sied à une référence sérieuse, « scientifique, » comme il dit dans son interview. Des citations à la volée comme celle que j’évoque manquent totalement de sérieux.

Cette regrettable allusion personnelle n’est pas le seul problème qui découle de ses paroles. Son intervention contient trop d’opinions très discutables mais au-delà du fait que Gabriel Boric n’est certainement pas Allende ni le Chili d’aujourd’hui le Chili d’il y a 50 ans, dire : « Aujourd’hui, Gabriel Boric est l’expression du modèle néolibéral avec un soutien indubitable du peuple, » franchement, cela me semble excessif. Expression du modèle néolibéral, Vega ? Non, tant s’en faut quand on voit que son plan de gouvernement contient « l’accès universel garanti à la santé, des retraites dignes sans AFP, un système d’éducation public, gratuit et de qualité et la formation du premier Gouvernement écologiste de l’histoire du Chili »: 4 piliers du modèle néolibéral chilien ? Surtout alors qu’a la ligne suivante, vous reconnaissez, avec une condescendance non dissimulée (et même un certain mécontentement) que « c’est un président élu au second tour avec un certain soutien du peuple. » Vous dites «un certain soutien du peuple » à propos d’un président qui arrive à La Moneda avec le plus grand nombre de voix de toute l’histoire du Chili ! Un peu plus de modestie, Vega, s’il vous plait ! Surtout si hors caméra, vous qualifiez « les fascistes d’aujourd’hui qui se présentent en Amérique Latine comme des fascismes de bande dessinée (Sic!) parce qu’ils sont d’essence néolibérale. » Vous évoquez certainement Kast que, quelques lignes plus bas, vous qualifiez de “pseudo fasciste”, une chose que dont le public du Resumen me remerciera certainement d’avoir bien précisé la signification. Croyez-moi si je le dis, je ne comprends pas comment un homme qui a connu la le génocide féroce de Janina Añez en Bolivie peut qualifier ces macabres expériences de « fascismes de bande dessinée » et Kast de “pseudo fasciste.”

Je termine en confirmant qu’au-delà des intentions de Boric, puissent-elles aller dans le bon sens, ce qui définira la marge de manœuvre et le destin de son Gouvernement sera la présence consciente et organisée des masses dans la rue et sur les places du Chili. C’est l’énorme tâche que doit réaliser sans retard le camp du peuple. Pendant ce temps, nous devrions faire un effort pour ne pas semer la confusion dans kes rangs de la gauche avec des affirmations comme celles qui abondent dans l’interview que l’on sait.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/chile-boric-y-allende-aclaracion-necesaria/

URL de cet article :