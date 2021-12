Chili : Gabriel Boric décline l’invitation de Piñera

Le président élu du Chili, Gabriel Boric, a décliné lundi l’invitation du président actuel du pays, Sebastián Piñera, concernant une tournée internationale qui aura lieu les 26 et 27 janvier en Colombie.

Le futur locataire de La Moneda a déclaré que sa priorité est de composer son équipe pour le futur Gouvernement mais il a affirmé qu’il mettra à sa disposition les futurs responsables des relations internationales.

« Nous avons mis à disposition les futures autorités en matière de relations internationales quelles qu’elles soient, pour réaliser toutes les démarches appropriées pour que cela ne soit compris en aucun cas comme un affront de l’État. »

Le chef de l’État a invité Boric à 2 événements internationaux : le Forum pour le Progrès et l’Intégration de l’Amérique du Sud (PROSUR) et l’Alliance du Pacifique.

A ce sujet, Boric a déclaré : « Nous allons donner dans l’avenir la priorité à l’Alliance du Pacifique. J’ai déjà discuté avec plusieurs présidents, en particulier avec Manuel López Obrador, du Mexique, Iván Duque, de la Colombie et nous avons été en contact aussi avec la chancellerie du Pérou. »

A propos du PROSUR, il a noté : « Il nous semble que c’est un ordre du jour propre au président Piñera qui est dans son droit légitime. Nous, quand nous assumerons le pouvoir, nous développerons notre ordre du jour régional en fonction des perspectives de collaboration pour affronter les terribles défis que nous avons au niveau régional et mondial. »

Parmi les thèmes les plus importants, il a mentionné le combat contre la pandémie, la crise climatique, le conflit migratoire, la coopération économique et le renforcement de la démocratie.

Boric a souligné qu’il a d’abord communiqué sa décision de ne pas assister à ces événements au président en personne car « en matière de politiques de l’État, il faut faire attention à ne pas entrer dans des débats qui pourraient porter atteinte à l’image du pays. »

C’est pourquoi il a indiqué qu’il vaut mieux discuter de ces questions en personne et non à travers la presse et il ajouté qu’il a demandé au chef de l’État de défendre ce sujet à l’avenir.

Pour sa part, selon Boric, Piñera aurait déclaré comprendre parfaitement la position de son successeur et être prêt à ce que la transition et la passation de pouvoir se réalisent de la meilleure façon possible.

En outre, il a insisté que la fait que l’ordre du jour international de l’actuel Gouvernement n’a pas été le meilleur. Mais Boric a manifesté de l’intérêt pour renforcer les relations et stimuler son propre ordre du jour dans d’autres initiatives comme l’Alliance du Pacifique.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/gabriel-boric-declino-invitacion-pinera-gira-colombia-20211227-0020.html

