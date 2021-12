Chili : Gabriel Boric élu

Les résultats donnés par le Service Electoral (Servel) indiquent que, sur 99,96 % des bulletins dépouillés, le candidat Boric a obtenu 4 619 222 voix, ce qui correspond à 55,87 % des voix tandis que le pinochetiste Kast en a obtenu 3 648 987, c’est à dire 44,13 %.

Ill y a eu 70 251 bulletins nuls (0,84 %) et 23 024 bulletins blancs (0,29 %).

Après sa victoire, Boric a rencontré le président sortant Sebastián Piñera et tous 2 ont décidé de donner al priorité à l’union des secteurs populaires pour construire un Chili plus juste et équitable.

« Je vais donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de ce grand défi (...) Nous avons beaucoup à faire dans ce processus de transition et pour arriver à un accord avec tout le peuple du Chili, » a déclaré Gabriel Boric.

Le président sortant Sebastián Piñera a invité Boric à une réunion lundi prochain pour fixer les lignes de travail : « Demain, je l’invite à une réunion de travail. »

« Je félicite Boric pour sa victoire et j’apprécie l’apport de José Antonio Kast pendant la campagne (...) Boric sera le président de tous les Chiliens. Aujourd’hui, plus de 8 000 000 de Chiliens ont voté, c’est l’une des participations les plus importantes, c’est un exemple de démocratie, » a déclaré Sebastián Piñera.

Et il a ajouté que pendant son mandat, on a affronté une période très complexe : « Gouverner n’est pas facile, nous avons eu des temps difficiles et malgré l’adversité, jamais nous ne nous sommes mis à genoux. »

Le candidat d’extrême-droite Kast a reconnu sa défaite et a appelé ses sympathisants à continuer à travailler pour un meilleur Chili.

Il faut souligner que pendant la journée d’élections, les citoyens de Santiago du Chili ont dénoncé le fait que le secteur des transports avait paralysé plusieurs flottes d’autobus , ce qui a créé des difficultés aux citoyens pour aller voter.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/chile-resultados-segunda-vuelta-presidencial-20211219-0017.html

URL de cet article :