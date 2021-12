Chili : Les propositions de Gabriel Boric

Le candidat de centre-gauche a présenté avant le second tour son « Accord de mise en œuvre du programme. » Ce plan, élaboré avec les équipes techniques des candidats Marco Enríquez-Ominami et Yasna Provoste présente les grands axes de son programme.

Boric a dit que ce programme met en évidence les points de contact avec les propositions de ses anciens adversaires de gauche et de centre-gauceh.

Il a expliqué qu’ils partagent « l’urgence de rétablir des emplois de qualité, en particulier pour les femmes, de soutenir les petites et moyennes entreprises fermement, et d’encourager l’adaptation à la crise climatique. »

Ils sont aussi d’accord sur la nécessité d’un nouveau système de retraites qui « fonctionne selon les principes de la sécurité sociale en augmentant les retraites des retraités actuels et des futurs retraités et qui respecte le souhait des citoyens de ne plus avoir d’AFP (administrateurs des fonds de pension) et d’un nouveau système de santé avec une assurance unique qui ne fasse pas de différence entre les riches et les pauvres. »

Il a aussi mis en avant des accords concernant ces améliorations qui requièrent une croissance économique et une réforme fiscale progressive pour financer « les réformes de façon responsable et assurer ainsi unbe renforcement de la fiscalité dans lequel chaque nouvelle dépense engagée serait financée de façon certaine. »

Cette proposition s’appuie sur 4 axes : les bases d’une croissance soutenable, la réforme des retraites, la réforme de al santé et la réforme fiscale.

Une croissance soutenable

Dans le premier chapitre, il est question d’une croissance soutenable qui parvienne « à tout le monde, en particulier aux femmes et aux petites et moyennes entreprises. »

Il propose de rétablir la participation au travail des personnes les plus touchées par la pandémie et pour cela, il est nécessaire de reconsidérer les subventions et de les focaliser sur les femmes.

On organisera aussi la formation et le reconversion des travailleurs pour faire face aux impacts de la technologie.

En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, on soutiendra le développement et l’innovation.

Le système de retraites

On propose un nouveau système sans administrateurs des fonds de pension pour que « le droit à la sécurité sociale se concrétise en augnemntant les retraites actuelles et futures de façon soutenable. » Ce système sera public et sera financé par des contributions des employeurs, des travailleurs et par des impôts.

Une retraite universelle de base de 297$ étasuniens qui sera attribuée à toutes les personnes de plus de 65 ans est prévue.

Dans ce système, on mettra en œuvre l’égalité de genre pour « garantir l’égalité réelle pour les femmes. » Cela se manifestera par des règles de représentation paritaire dans les organes du système, par l’utilisation de tableaux unisexes pour l’espérance de vie, une subvention pour les écarts de pension pour raisons de soins non rémunérés indépendants du fait que le soignant soit un homme ou une femme.

Le système de santé

Améliorer le système de santé sera « prioritaire, » dit le programme de Boric. Le modèle envisagé est centré sur les soins primaires et est basé sur un système public financé progressivement par des impôts.

« Il faut augmenter la justice, l’équité et la solidarité du système, l’efficacité de l’utilsiation des ressources, promouvoir une société plus saine, assurer aux personne sune protection financière face aux dépenses de santé et assurer l’accès à de bons soins, dignes et de qualité, » dit le document.

La réforme fiscale

Le dernier chapitre évoque la mise en oeuvre d’une réforme fiscale. On propose un impôt sur le revenu pour les grandes entreprises. Aujourd’hui, les revenus du capital dans le pays sont « proportionnellement moins imposés que les revenus du travail et cela provoque une inégalité injustifiée. »

On envisage aussi une réduction des exemptions qui « génèrent des dépenses fiscales injustifiées, » d’instaurer un impôt sur la richesse (dont un impôt sue le patrimoine des super-riches), des impôts verts, des royalties sur les grandes entreprises minières et des mesures contre l’évasion fiscale et la fraude.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/chile-que-se-propone-hacer-gabriel-boric-como-presidente/

URL de cet article :