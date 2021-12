Chili : Piñera invite Gabriel Boric à sa dernière tournée en Colombie

Le président sortant et le président élu pourraient assister ensemble aux sommets du PROSUR et de l’Alliance du Pacifique fin janvier.

Le président Sebastián Piñera a invité le président élu, Gabriel Boric à sa dernière tournée en tant que chef d’État qui aura lieu en janvier et sera destinée à assister à 2 sommets internationaux en Colombie.

Il aurait fait part de cette invitation directement à Boric lundi dernier quand ils se sont rencontrés à La Moneda après la victoire de celui-ci le 19 décembre.

Ainsi, Piñera et Boric pourraient assister ensemble au sommet du PROSUR et à celui de l’Alliance du Pacifique qui se déroulera le 26 et 27 janvier en Colombie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/25/chile-pinera-invita-a-gabriel-boric-a-su-ultima-gira-por-colombia-el-presidente-electo-elude-definiciones-sobre-la-libertad-de-los-presxs-politicxs-de-la-revuelta/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/chili-pinera-invite-gabriel-boric-a-sa-derniere-tournee-en-colombie.html