Chili : Un Chili bien différent…

Communiqué de Solidarité Bolivarienne

Solidarité Bolivarienne et l’équipe de Bolivar Infos félicitent Gabriel Boric pour sa grande victoire aux élections présidentielles et le peuple chilien pour avoir su exprimer clairement sa volonté d’en finir avec l’héritage de la dictature de Pinochet dans le plein exercice de la démocratie.

Parce que cette fois, il ne s’agit pas

de changer un président,

ce sera le peuple qui construira

un Chili bien différent...

Cette victoire est un grand espoir pour le Chili et pour l’Amérique Latine toute entière. Après la réélection de Daniel Ortega au Nicaragua, l’élection de Xiomara Castro au Honduras, le rétablissement de la démocratie en Bolivie après un an de dictature féroce, le tournant de l’Amérique Latine vers le progressisme se confirme.

Solidarité Bolivarienne s’en réjouit et présente ses vœux de réussite les plus sincères au peuple chilien et à son nouveau Président.

Pour Solidarité Bolivarienne

la présidente,

Françoise Lopez