Colombie : Les États-Unis envoient 20 blindés pour "renforcer" la frontière avec le Venezuela

Les États-Unis ont fait don d'une vingtaine de véhicules blindés à l'armée nationale colombienne pour qu’elle les utilise face aux "menaces" à la frontière avec le Venezuela.

Le ministre de la Défense de Colombie, Diego Molano Aponte, a reçu de l'ambassadeur américain à Bogota, Phillip Seth Goldberg, les clés des 20 véhicules ASV M1117, le premier convoi sur un total de 145 qui seront livrés à l'armée colombienne pour être distribués aux unités tactiques des territoires frontaliers.

Le ministre colombien a fait valoir que les véhicules militaires seront utilisés pour renforcer la sécurité et la défense du pays grâce à des tâches de mobilité et de manœuvre afin d'accroître la présence de l’institution dans des régions telles que La Guajira, le Nord de Santander (nord-est) et Arauca (nord-est), frontaliers avec le Venezuela.

"Que les groupes armés illégaux, les dissidents des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) et l'ELN (Armée de Libération Nationale) sachent que leurs prétentions d'attaquer nos soldats, ou d'intimider la population et de provoquer des déplacements seront combattues avec plus de force", a-t-il déclaré.

Partageant 2 200 kilomètres de frontière, Caracas et Bogota se sont affrontés de façon tendue ces dernières années. Les deux pays ont rompu toutes leurs relations diplomatiques en 2019, après que la Colombie ait reconnu le dirigeant d'opposition Juan Guaidó comme le "président intérimaire" du Venezuela.

Les tensions entre Bogota et Caracas se sont intensifiées depuis le début du mois de mai 2020, lorsque le Gouvernement vénézuélien a dénoncé le démantèlement d'une incursion mercenaire, appelée Opération Gédéon, perpétrée par Washington et Bogota dans le but « d’assassiner » Nicolás Maduro.

