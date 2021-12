Cuba : Cuba rejette son inclusion dans la liste des États soutenant le terrorisme

«Les États-Unis sont incapables de présenter des preuves crédibles pour justifier l'inclusion de Cuba sur la liste unilatérale du Département d'État des pays qui soutiennent le terrorisme. La politicaillerie bon marché et l’opportunisme dictent les positions de politique extérieure nord-américaine»

La Havane, 20 déc. (RHC)- Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires étrangères, a rejeté l’inclusion de notre pays sur la liste des États soutenant le terrorisme.

«Les États-Unis sont incapables de présenter des preuves crédibles pour justifier l'inclusion de Cuba sur (sic) la liste unilatérale du Département d'État des pays qui soutiennent le terrorisme. La politicaillerie bon marché et l’opportunisme dictent les positions de politique extérieure nord-américaine» a tweeté le chef de la diplomatie cubaine.

Jeudi dernier, le département d'État nord-américain a reproché à Cuba d'entretenir des liens avec l'Iran et la Corée du Nord, et il a indiqué que Washington examinait toujours l'inclusion de l'île sur la liste des États soutenant le terrorisme.

Dans le cadre des pourparlers entre La Havane et Washington sous l'administration de Barack Obama, Cuba a été retirée de cette liste le 29 mai 2015, avant d'y figurer à nouveau en janvier 2021, quelques jours avant le départ de Donald Trump de la Maison Blanche.

Notre pays a été victime de 713 actes terroristes, pour la plupart organisés, financés et exécutés par le gouvernement nord-américain ou par des individus et des organisations qui trouvent refuge ou agissent en toute impunité sur ce territoire. Ces actes ont coûté la vie à 3 478 personnes et causé l'invalidité de 2 099 citoyens cubains. Les dommages humains et économiques sont estimés à 181 milliards de dollars.

La Constitution cubaine consacre la répudiation et la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et le gouvernement révolutionnaire a maintenu une attitude transparente et irréprochable dans la lutte contre le terrorisme.

