Cuba : Le Parlement approuve le projet de code des familles

La Havane, 22 déc. (RHC)- L'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire a adopté ce mardi le projet de code des familles.

En présence de Miguel Díaz-Canel, premier secrétaire du Comité Central du Parti et Président de la République, Oscar Silvera, ministre de la Justice, avait souligné lors de la présentation du projet à la députation que le nouveau code des familles reflète le rôle que l’État cubain attribue à la famille.

«Le projet du code des familles ne fabrique pas et n’impose pas de modèles. Il reflète la réalité des familles cubaines. La diversité qu’il articule, expression du principe de la pluralité des familles reconnu dans le monde, place Cuba et son peuple dans une position qui recueille les différences et les protège. Il tient compte des droits de toutes les personnes, du bien-être général, du respect de l’ordre public et de la Constitution. C’est une conquête démocratique qui reconnaît les droits de ceux qui ne les avaient pas et garantit les droits de ceux qui en bénéficiaient».

Mariela Castro, directrice du Centre national d’Education sexuelle et députée au Parlement cubain, a souligné que ce code ressemble au monde dans lequel nous vivons

«Ce projet de normes juridiques ressemble à la société où nous vivons, une société complexe et plurielle. Ce projet reflète avec exactitude la phrase de notre Commandant en Chef lorsqu’il a signalé que la Révolution est, entre autres choses, «changer tout ce qui doit l’être». Je ne dis pas de changer suivant une mode comme quelques-uns le prétendent, mais de changer ce qui produit de la douleur, des insatisfactions, ce qui produit de l’oppression et des violences, ce qui nous éloigne de la proposition de José Marti qui est devenue un mandat constitutionnel: «La construction d’une société avec tous et pour le bien de tous».

La consultation populaire sur le projet du code des familles aura lieu en février, mars et avril.

Source: Radio Rebelde

