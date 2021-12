Cuba : Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions aux responsables cubains

Les États-Unis ont annoncé mardi des mesures contre neuf responsables cubains à qui ils limiteront les visas pour visiter ce pays.

Par son compte Twitter, le secrétaire d'État Antony Blinken a annoncé la mesure, sans définir qui sont les neuf personnes concernées. La note du Département d'État indique seulement que parmi eux se trouvent des officiers supérieurs des FAR et du ministère.

Furieux de l'échec de son plan anticubain du 15 novembre, Washington fait valoir que les nouvelles mesures punitives visent à pénaliser "ceux qui minent la capacité du peuple cubain à améliorer ses conditions politiques, économiques et de sécurité".

Et c'est risible, parce qu’alors que dans toute Cuba, en ce moment, des milliers de délégués du pouvoir populaire redent des comptes à leurs électeurs, le Gouvernement des États-Unis souligne que la nouvelle attaque consiste à "soutenir l'appel du peuple cubain à plus de libertés et de responsabilité".

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a répondu sur son compte Twitter :

« Les États-Unis persistent dans l’erreur de croire que notre Gouvernement leur permettra de provoquer la déstabilisation sociale à Cuba. C’est un droit et un devoir de sauvagerder les prérogatives de la souveraineté et de rejeter l’ingéren ce étrangère. Les mesures hostiles annoncées aujourd’hui n’altèrent pas cette détermination. »

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/cuba/2021/11/30/furioso-por-sus-fracasos-ee-uu-impone-nuevas-medidas-ridiculas-sobre-funcionarios-cubanos/

URL de cet article :