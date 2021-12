Honduras : La gauche française salue la victoire de Xiomara Castro

Paris, 1 décembre (Prensa Latina) Les forces politiques de gauche, le Parti communiste français (PCF) et La France Insoumise (LFI), ont salué aujourd'hui la victoire de Xiomara Castro aux élections présidentielles honduriennes, qu'ils considèrent comme une victoire populaire .

Dans un communiqué, les communistes ont attribué le résultat de l'élection de dimanche à la volonté manifeste de la majorité des habitants du pays d'Amérique centrale de mettre fin au "règne de la corruption, du trafic de drogue et du néolibéralisme instauré avec le coup d'État de 2009", qui a déposé le président élu Manuel Zelaya, le mari de Xiomara.

Le PCF a souligné que le coup d'État a initié une série d'attaques de ce type contre des dirigeants progressistes en Amérique latine.

Il a également souligné que la femme politique de 62 ans deviendra la première femme présidente du Honduras et a reconnu sa lutte dans les rues et les institutions pour récupérer la démocratie et lutter contre la pauvreté et les inégalités.

En plus, le PCF a apporté son soutien à la présidente élue. Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, via son compte Twitter, a adressé des salutations chaleureuses à Xiomara Castro et a félicité le peuple hondurien.

"La vague de libération se répand dans toutes les Amériques", a-t-il dit.

