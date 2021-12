Honduras : Le Parti LIBRE devrait avoir la majorité au Congrès

Selon les projections, le Parti LIBRE serait suivi par le Parti National et le Parti Salvador du Honduras.

Le candidat au poste de député du Parti de la liberté et de la refondation (LIBRE), Rasel Tomé, a déclaré lundi que son parti obtiendrait une majorité parlementaire au Congrès national du Honduras.

Tomé a assuré que, dans les urnes, le peuple hondurien criait avec force "plus de dictature, de corruption, d'impunité et de pillage public", ainsi que non aux hôpitaux poubelles et oui « au projet de sauvetage de la patrie. »

"Xiomara est maintenant présidente élue, il ne fait aucun doute qu'elle a plus de 350 000 voix de plus que le candidat de la dictature qui est resté loin derrière", a déclaré le candidat à l'Assemblée législative tout en insistant sur le fait que le soutien à Xiomara Castro irait en augmentant.

De même, Tomé a souligné que les procès-verbaux sont reçus et recueillis, puisque "les gens dans leur cri dans le district central, ont également dit non aux 22 ans de "dictature" du Parti National et donnent à Jorge Aldana le mandat de maire".

"C'est une voix puissante d'un peuple qui fait à partir des urnes dit de choisir ses autorités", a-t-il ajouté.

Selon lui, le Congrès national serait composé du quotient électoral, qui sera le parti ayant le groupe le plus fort et "c'est nous, le Parti LIBRE, qui avons un vote très fort sur un plateau et nous avons des votes importants et de soutien. Cela nous permettra d'avoir un groupe majoritaire", a-t-il déclaré.

La deuxième force représentée au Congrès serait le Parti National et la troisième serait le Parti Salvador du Honduras (PSH), qui a également un vote su un plateau et le dernier est le Parti Libéral.

Selon les projections des médias locaux, le Parti LIBRE obtiendrait 50 sièges, le National 42 et le Parti Libéral 22, dépassant le Parti Salvador du Honduras de 12 sièges.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/partido-libre-pudiera-tener-mayoria-congreso-honduras-20211130-0019.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/honduras-le-parti-libre-devrait-avoir-la-majorite-au-congres.html