Honduras : Le Parti National reconnaît la victoire de Xiomara Castro

Selon le Conseil électoral national, Xiomara Castro dispose de 53,49 % du total des voix à ce jour.

Le Parti national a reconnu mardi sa défaite au Honduras contre le Parti de la liberté et de la refondation (libre) et s'est félicité de la victoire de la représentante de cet organe politique, Xiomara Castro, qui a plus de 20 points d'avance aux élections présidentielles.

"Aujourd'hui, vous pouvez voir le climat de paix et de tranquillité dans le pays, même si le Parti national n'a pas été élu à la tête du gouvernement", a déclaré le secrétaire du Comité central Kilvett Bertrand aux médias locaux.

"Nous souhaitons le meilleur des succès à ceux qui ont remporté les élections" a-t-il ajouté.

Castro est en tête des élections présidentielles sur plus de la moitié du total des bulletins dépouillés.

Selon le site officiel du Conseil électoral national (CNE) du Honduras, sur 52,07 % des procès-verbaux dépouillés, soit 9 526 sur 18 293, Castro est en tête avec 970 959 voix, soit 53,49 %.

A la deuxième place se trouve le candidat à la présidence du Parti national, Nasry Asfura, qui a obtenu 616 828 voix, ce qui représente 33,98 % du total émis.

Lors de ces élections, la participation a été de 68,18 %, soit 5 182 425 personnes.

