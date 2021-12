Honduras : Les Gouvernements du monde entier félicitent Xiomara Castro

Après la reconnaissance par le Parti National de sa défaite lors des élections présidentielles de dimanche dernier contre le Parti de la Liberté et de la Refondation (LIBRE), plusieurs Gouvernements de la région ont salué la victoire de Xiomara Castro.

L'ancienne présidente argentine Cristina Fernández, autrefois la première femme élue à la tête de sa nation, a qualifié Castro de « chère camarade et amie » et a déclaré que "tôt ou tard, le peuple et l'histoire rendent toujours justice".

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, en faisant de même, a souhaité que tous deux travaillent ensemble au profit de leurs nations, toutes deux dans la région d'Amérique centrale.

Depuis l'Argentine, le ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero a félicité Xiomara Castro pour ce qu’il a appelé sa victoire retentissante aux élections de dimanche et a exprimé sa conviction que les deux pays œuvreront pour un avenir de paix, de justice et de dignité pour la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a souhaité du succès à la présidente élue et le ministère des Affaires étrangères a souligné dans ses félicitations les conditions dans lesquelles les élections de dimanche ont eu lieu, vérifiées, disent-ils, par des observateurs internationaux, dont l'ancien président costaricain, Luis Guillero Solís.

Mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a adressé ses félicitations à Xiomara Castro en même temps que le Parti national reconnaissait sa défaite.

Dès lundi, alors que l'avantage de Xiomara Castro dans le décompte était déjà de 20 points, les présidents de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, ainsi que les organisations d'intégration régionale, avaient reconnu son triomphe et lui avaient adressé leurs félicitations.

