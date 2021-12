Mexique : L’ONU demande aux Etats-Unis de mettre fin au programme Restez au Mexique

Mexique, 9 décembre (Prensa Latina) Une grande satisfaction chez des milliers d’étrangers et de natifs a accompagné la demande faite par les Nations Unies aux États-Unis, à travers l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), pour que soit définitivement et immédiatement supprimé le programme Restez au Mexique.

La demande a été faite suite aux deux dernières expulsions de deux migrants d’El Paso, au Texas, vers Ciudad Juárez, au Mexique, suite à la réactivation de cette politique arbitraire décrétée en 2019 par l’ancien président Donald Trump (2017-2021) et connue sous le nom de Protocoles de Protection des Migrants (MPP, pour ses sigles en anglais).

Il s’agit d’une politique qui affecte également le Mexique et oblige les demandeurs d’asile aux États-Unis à rester de l'autre côté de la frontière en attendant que leur situation migratoire soit réglée par les tribunaux nord-américains.

Cette politique avait été suspendue par Joe Biden après son arrivée à la Maison Blanche.

Cependant, à la suite d’une série de plaintes émanant de gouverneurs républicains, la Cour suprême a finalement rendu une décision ordonnant au démocrate de réactiver le programme.

Depuis que Trump a annoncé cette politique migratoire en 2019, alors qu'un mur frontalier était en construction, l’OIM a critiqué publiquement et à de nombreuses reprises le MPP en le considérant inhumain et contraire au droit international.

Après avoir été reçus par les autorités mexicaines et avoir obtenu les documents nécessaires, les personnes expulsées du Texas ont été testées à la Covid-19 et transférées par le personnel de l’OIM dans l’un des centres d’accueil au Mexique.

Dans la phase qui s’ouvre avec la relance temporaire du programme MPP, l’OIM appelle à la dignité, la sécurité et au bien-être des migrants, et qu'il s'agisse d'une priorité durant leur transfert et leur séjour au Mexique, en attendant que leurs demandes d’asile soient réglées par les tribunaux des Etats-Unis.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887912:lonu-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-au-programme-restez-au-mexique&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101