Mexique : Le Mexique et les Etats-Unis mettent au point un programme sur l’émigration

Le Mexique et les États-Unis (États-Unis) mettront en œuvre un programme de coopération qui vise à s'attaquer aux causes profondes de la migration illégale en provenance du Salvador, du Guatemala et du Honduras.

"En semant des opportunités" est un projet financé par l'Agence mexicaine de coopération internationale de développement (AMEXCID) et l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

"Dans ce cadre, nous planifierons la coordination de nos ressources et de notre expérience pour aider les citoyens du Salvador, du Guatemala et du Honduras à construire un avenir prospère dans leurs communautés d'origine", a déclaré le chancelier mexicain.

Selon les autorités diplomatiques du Mexique, le programme commencera au Honduras par plusieurs programmes sociaux : "il est prévu de fournir des compétences et de l'expérience aux jeunes afin de les conduire à un emploi à long terme, réduisant ainsi le risque de migration illégale, » soulignent-ils. Cependant, cela impliquerait une analyse critique de la société néolibérale, de l'impact des États-Unis dans la construction de ce qu’on appelle « le rêve américain » et des causes de la situation dans les Amériques et en particulier en Amérique Centrale.

« Dans le cadre de cette initiative, notre objectif est d'atteindre plus de 500 000 jeunes à risque au Honduras. Le Mexique et les États-Unis ont tous deux alloué des ressources à ce projet et les deux agences ont déjà commencé à coordonner leurs efforts", a déclaré le ministère des Relations Extérieures du Mexique.

Dans le cadre des actions qui contredisent la position du Gouvernement étasunien sur la migration, l'expulsion de 1 314 migrants haïtiens qui attendaient d'entrer sur le territoire étasunien à la frontière du pays avec le Mexique, le 24 septembre 2021, se distingue.

De même, le 8 octobre, 800 migrants, principalement des Honduriens, des Salvadoriens et des Guatémaltèques, ont été trouvés à l'intérieur de six conteneurs frigorifiques,dans l'État mexicain de Tamaulipas (nord-ouest, limitrophe des États-Unis).

