Nicaragua : Des rapports mensongers présentés à l’OEA

Le représentant permanent suppléant du Nicaragua à l’Organisation des Etats Américains (OEA), Michael Campbell, a condamné la présentation au Conseil Permanent de rapports sur a situation dans le pays avant et après les élections du 7 novembre.

« Le Nicaragua rejette catégoriquement la convocation de cette session illégitime et signale qu’elle est uniquement destinée à perpétrer une campagne de mensonges et d’agressions contre le peuple digne, souverain et humble du Nicaragua, » a déclaré Campbell lors de cette session virtuelle.

L’OEA a convoqué le Conseil Permanent pour poursuivre son « évaluation collective » des élections au cours desquelles le président Daniel Ortega a été réélu pour le quinquennat 2022-2027 avec 76% des voix, des résultats que l’Organisation, qui a déclaré que ces élections « n’avaient pas de légitimité démocratique » n’a pas reconnus.

Le Gouvernement du Nicaragua a protesté contre cette convocation et rappelé que le 19 novembre, le Nicaragua a dénoncé la Charte fondatrice de l’OEA pour commencer à se retirer de l’organisation conformément à la procédure fixée par l’article 143.

« Le commandant Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua, a pris la décision irrévocable de se retirer de l’OEA. Les actions perpétrées au sein de ce forum portent atteinte aux droits du peuple nicaraguayen, contreviennent aux principes fondamentaux du droit international et les transgressent et sont destinées à semer la discorde et la division au lieu de la solidarité, » a déclaré Campbell.

Il a qualifié de « faux » les rapports présentés par Antonia Urrejola de la Commision Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et Alberto Brunori, du bureau régional du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (Oacnudh).

« Nous avons entendu la présentation de soi-disant rapports sur le Nicaragua basés sur des mensonges et dont le seul but a été, est et continuera à être de promouvoir une campagne cruelle d’agressions contre le peuple nicaraguayen. Ces rapports qui servent uniquement de caisse de résonance aux mensonges déversés par les putschistes de 2018 et leurs agents internationaux, » a dit Campbell. Et il a signalé que ces rapports reflètent les intérêts de Gouvernements alliés à des groupes d’opposition qui cherchent à déstabiliser le pays.

« Ils couvrent les attaques perverses contre la population victime des putschistes : des Nicaraguayens humbles assassinés, violés et blessés, leurs maisons rasées et incendiées, la douleur des familles qui ont vu en direct les membres de leur famille brûlés vifs par des hordes encouragées et financées, en 2018, par des Gouvernements et des agents étrangers, » a affirmé le diplomate.

Après le débat, le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, a insisté sur son compte Twitter pour remettre en question les élections au Nicaragua et a affirmé qu’on doit faire de nouvelles élections.

« La seule route possible pour le Nicaragua est la célébration de nouvelles élections avec un processus qui offre des garanties, une observation qualifiée des élections et une véritable compétition électorale dans le cadre d’un Etat respectueux des droits de l’homme, » a-t-il twitté.

Le Nicaragua est le troisième pays de la région à ne plus faire partie de l’OEA : l’organisation a expulsé Cuba en 1962 et le Venezuela a officialisé son retrait en 2019 après avoir respecté les 2 ans de procédure nécessaires pour quitter le bloc.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2021/11/nicaragua-califica-de-mentiras-informes-presentados-en-sesion-de-la-oea/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/nicaragua-des-rapports-mensongers-presentes-a-l-oea.html