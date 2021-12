Lors de sa visite en Espagne, la présidente de la Chambre des Députés du Pérou, Doña María del Carmen Alva, a demandé aux députés espagnols de « faire une déclaration disant que le Pérou a été pris par le communisme et que Pedro Castillo est un président qui n’a pas de légitimité. »

Castillo, par l’intermédiaire de ses porte-parole, a manifesté son désaccord avec « la bonne dame » et son groupe a engagé les démarches pour qu’elle soit destituée car, en tant que présidente de la Chambre, elle n’avait pas le droit de faire dette sorte de déclarations et de demandes qui mettaient en cause les institutions mêmes et la vérité.

Pendant ces dernières heures, le groupe d’Action Populaire (le groupe de droite auquel appartient Alva) lui a manifesté son soutien et a déclaré : « Nous ne permettrons pas l’ingérence de politiciens étrangers quelle que soit leur idéologie politique. »

