Pérou : Le Congrès déclare irrecevable la motion de destitution du président Castillo 

Le Congrès du Pérou en session plénière a rejeté mardi l'admissibilité de la motion de destitution du président Pedro Castillo, présentée par le groupe du parti de droite le 25 novembre dernier.

Sur son compte sur le réseau social Twitter, le Congrès a précisé que la mesure avait obtenu 46 voix pour, 76 voix contre, et quatre abstentions.

La motion 1222 proposait de déclarer l'incapacité morale permanente du président Castillo et a été présentée par les partis Le Pays Avance, Force Populaire et Rénovation Populaire, qui représentent un tiers du Parlement.

Lors de cette session, le ministre de l'Éducation, Carlos Gallardo Gómez, a également interpellé. Il a répondu à une liste de dix questions sur les illégalités présumées survenues dans son secteur dans l'application du test national unique d'évaluation des enseignants 2021.

Les représentants des partis Pérou Libre, Ensemble pour le Pérou et Nouveau Pérou , et du centre, Podemos Pérou, Nous Sommes le Pérou et le Parti Morado, avaient déclaré qu'ils rejetteraient cette demande.

Pour que soit admise la motion de destitution, elle devait obtenir 52 voix sur les 130 possibles, un nombre inférieur aux trois groupes qui présentaient cette demande.

C’est la cinquième motion de destitution du président présentée par le Parlement péruvien en quatre ans, sous la figure de "l’incapacité morale permanente", prévue par la Constitution pour les cas de handicap mental du chef de l'État et maintenant interprétée comme un manque d'éthique.

En conséquence, le Pérou a connu, depuis les élections de 2016, une crise politique au cours de laquelle il a eu cinq présidents pendant ces quatre dernières années, ainsi que trois parlements différents.

Marche en faveur de Pedro Castillo

Au milieu du débat parlementaire, le Front pour la démocratie et la gouvernance a appelé à une marche contre la destitution du président Castillo.

Le Parti des enseignants et du peuple a dénoncé le fait que les législateurs de droite ont présenté la motion de destitution pour empêcher le président gouverner et le chasser de la présidence.

Selon ce qu’a déclaré la représentante du parti des enseignants et du peuple, Mary Coila, depuis son organisation, ils ont vu un Congrès obstructionniste et putschiste, et elle affirme que le peuple est fatigué et que, pour cette raison, le Congrès est rejeté par plus de 70 % de la population.

Le président péruvien a annoncé la semaine dernière qu'il rencontrerait les dirigeants des partis présents au Parlement mais la politicienne de droite Keiko Fujimori et d'autres représentants liés à la droite ont refusé de lui parler.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/congreso-peru-debate-mocion-contra-pedro-castillo-20211207-0004.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/perou-le-congres-declare-irrecevable-la-motion-de-destitution-du-president-castillo.html