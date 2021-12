Pérou: Le parti Pérou Libre affirme sa solidarité avec Cuba, la Bolivie et le Venezuela

Le parti Pérou Libre a affirmé aujourd’hui sa solidarité avec Cuba, la Bolivie et le Venezuela en condamnant les attaques contre la politique étrangère du Gouvernement contenues dans une motion présentée au Parlement pour destituer le président Pedro Castillo.

« Pérou Libre ne considère pas comme antidémocratiques les Gouvernements de Cuba, de la Bolivie et du Venezuela comme les qualifie la motion de destitution » dit un communiqué de l’organisation et il ajoute qu’au contraire, reparti « défend les processus de libération et de souveraineté » de ces pays.

Cette déclaration fait suite à une assemblée de Pérou Libre qui a rejeté, malgré ses divergences avec le Gouvernement, la tentative téméraire contre Castillo qu’elle a qualifiée de « coup d’Etat » des secteurs fascistes.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/peru-partido-peru-libre-ratifica-solidaridad-con-cuba-bolivia-y-venezuela/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/perou-le-parti-perou-libre-affirme-sa-solidarite-avec-cuba-la-bolivie-et-le-venezuela.html