Pérou : Le secrétaire de l'OEA se tait face aux dénonciations de coup d'État

Le secrétaire général de l'Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, est resté silencieux aujourd'hui sur les allégations de préparatifs d’un coup d'État contre le président du Pérou, Pedro Castillo, après lui avoir rendu visite au Palais du Gouvernement.

Almagro a fait une déclaration à la presse au sujet de l'audience, sans accepter de questions ni faire référence aux dénonciations croissantes concernant les préparatifs d'un coup d'État parlementaire contre le chef de l'État péruvien, attribués aux partis d'extrême droite.

Ces secteurs ont déposé au Congrès de la République une motion destinée à destituer Castillo, alléguant qu'il n'a pas la capacité de gouverner et invoquant également de récentes réunions nocturnes du président avec des hommes d'affaires et des fonctionnaires à l'extérieur de son bureau.

Almagro a également soutenu que le président serait prêt à "travailler avec toutes les forces politiques du pays qui veulent apporter des solutions".

L'encouragement qu'il a donné à cette possibilité coïncide avec une option des groupes d'extrême droite, dont les représentants cherchent à faire entrer au Gouvernement des éléments néolibéraux, comme alternative à la destitution.

Presque en même temps, le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Aníbal Torres, a averti que la destitution organisée par les financiers et leur presse alliée manque de fondement et que son objectif est "d'imposer un gouvernement totalitaire".

Il a ajouté que ceux qu'il a appelés putschistes "utilisent la destitution comme un procès politique, pour répéter le coup d'État de 2020 et ses conséquences connues", se référant à l'action parlementaire de cette année-là qui a mis fin au Gouvernement de Martín Vizcarra.

Cette mesure et l'arrivée à la présidence du conservateur Manuel Merino ont donné lieu à de grandes manifestations dans tout le pays et, malgré la répression qui a fait deux morts, le politicien a été contraint de démissionner seulement cinq jours plus tard.

Même si Almagro a mentionné la décision de Castillo de lutter contre la corruption, il a omis toute référence aux dangers dénoncés par le Gouvernement, sans la loquacité qui le caractérise lorsqu'il s'agit de la situation interne de pays qui ne lui plaisent pas et qui ne se soumettent pas aux États-Unis.

