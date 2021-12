Pérou : Pedro Castillo témoigne devant le Procureur

Dans le contexte des investigations sur les ingérences présumées du président Pedro Castillo dans l’avancement des militaires, le procureur du Pérou, Zoraida Avalos, recevra mardi la déclaration sou serment su président à la demande de celui-ci.

Cette formalité se déroule dans le cadre de l’enquête ouverte le 11 novembre dernier contre celui qui est à présent l’ancien ministre de la Défense, Walter Ayala Gonzales, et ceux qui ont commis les délits présumés d’abus d’autorité et de patronage illégal.

Eduardo Pachas, l’avocat du président Castillo, a déclaré que celui-ci mène une politique d’ouverture, même avec la presse à qui il donnera toutes les informations concernant cette procédure.

« Je me suis rendu en personne au bureau du Procureur pour demander que ma déclaration sous serment soit avancée au 28/12/21. Je nie fermement avoifr participé à des actes illégaux. Les portes du Palais sont ouvertes pour soutenir toute mesure destinée à éclaircir les doutes.

« J’entends que demain (ce mardi), on étudie la possibilité de donner aux médias de presse le déroulement d’un rendez-vous avec le président, où est le registre, où sont les salles, » a-t-il précisé.

Le défenseur du chef de l’État a indiqué que les questions seront posées directement sous le principe de la médiation. Selon la constitution péruvienne, on peut enquêter sur le président en fonction et prendre sa déposition en qualité de témoin mais on ne peut ni le juger ni le sanctionner.

D’autre part, il a réaffirmé qu’il a déjà demandé par écrit que le procureur Norah Córdova ne poursuive pas ses investigations sur le président Castillo étant donné qu’il les considère marquées par un penchant politique. La déposition du président, signale son avocat, ne devrait pas durer plsu de 2 heures.

Le président Castillo a nié avoir exercé des pressions ou avoir cherché à favoriser certains officiers dans le processus annuel de promotion dans la hiérarchie militaire. Les anciens commandants ont refusé les promotiosn illégales.

