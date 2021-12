Salvador : "Notre indépendance n'est pas à vendre"

Le président salvadorien a eu une réunion mardi avec le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Brendan O'Brien.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a partagé des photos de sa récente rencontre privée avec Brendan O'Brian, le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Amérique centrale, et a souligné qu'en plus d'offrir sa collaboration dans la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité et la migration forcée, il a également souligné que son pays ne prétend pas vendre sa souveraineté à Washington.

"Je lui ai rappelé que notre indépendance n'est pas à vendre", a écrit Bukele sur son compte Twitter.

La réunion a eu lieu le 7 décembre à la demande de la partie étasunienne après le départ du prédécesseur d'O'Brian, Jean Manes. Le président salvadorien a déclaré au nouveau chargé d'affaires que "malgré tout, le Salvador restait intéressé à réparer la relation, en lui offrant toute la coopération possible".

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/el-salvador-bukele-tras-reunirse-con-un-representante-de-estados-unidos-nuestra-independencia-no-esta-a-la-venta/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/salvador-notre-independance-n-est-pas-a-vendre.html