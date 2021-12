Venezuela: L’unité de l’opposition dépend des Etats-Unis

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche et l’un des principaux organisateurs de a politique de plus forte pression sur le Venezuela, John Bolton, a affirmé que l’absence d’une « position solide » des Etats-Unis met en danger « l’unité de l’opposition » concernant ce qu’on appelle le « Gouvernement par interim. »

« Sans un soutien plus fort des Etats-Unis, combien de temps l’opposition pourra-t-elle rester unie? Regarde, c’est de la politique. C’est inévitable dans un certain sens mais je pense qu’en parti, c’est dû à l’absence d’une position solide des Etats-Unis contre Maduro, aussi bien à la fin du gouvernement de Trump qu’au début du gouvernement de Biden, » a-t-il dit lors d’une interview accordée à l’agence officielle des Etats-Unis la Voix de l’Amérique (VOA).

En minimisant les scandales de corruption et les contradictions internes autour de ce qu’on appelle le « Gouvernement par interim » face à ce que des porte-parole comme Julio Borges et Henrique Capriles ont qualifié « d’échec, » Bolton a insisté sur le fait que tout dépend d’un ordre de la Maison Blanche.

« Je ne veux pas sous-estimer les problèmes de l’opposition mais mon point de vue est qu’une bonne partie du problème est causée par les Etats-Unis. Quand notre soutien s’est affaibli » a-t-il déclaré et il a affirmé que la participation aux élections et au dialogue avec le Gouvernement du président Nicolás Maduro sont la conséquence de l’absence d’avis solides de Washington.

“.. les arguments pour faire des choses comme négocier avec Maduro dont. je pense que c’est une idiotie - il ne donnera jamais à l’opposition quelque chose d’important ou elle participera aux élections -, ce que beaucoup dans l’opposition voulaient faire, n’était pas une façon d’avoir un résultat libre et juste ici, » a-t-il dit.

Plus de pression et ressusciter le « Groupe de Lima »

Parmi les stratégies que propose Bolton pour « montrer un soutien solide des Etats-Unis » et éviter l’extinction de « l’interim » de l’ancien député Juan Guaidó, il ya le durcissement du blocus et le persécution financière du Venezuela.

« Je pense que nous pouvons fair plus pour faire respecter les sanctions contre l’exportation des produits pétroliers vénézuéliens. Je pense que nous pouvons fair plus pour contrôler les transactions financières internationales, » a-t-il déclaré » et il a ajouté qu’il était nécessaire de rééditer un mécanisme dépression régional comme celui mis en oeuvre par le défunt « Groupe de Lima. »

« Je pense que nous devons réactiver le « Groupe de Lima » mais pas en tant que tel, nous avons besoin d’un mécanisme à l’intérieur de l’hémisphère. »

Il a souligné l’importance, parmi les mesures à prendre pour isoler le Venezuela, de « travailler plus avec le Brésil et la Colombie pour contrôler les frontières » et ainsi « obtenir plus de détails de l’opposition vénézuélienne pour les aider. »

Blinken à la tête

Bolton soutient que le secrétaire d’Etat Antony Blinken devrait être à la tête de ce processus, dans le cadre de la politique destinée à coordonner l’opposition et à éviter sa rupture. Il dédaigne ainsi le rôle joué par « l’envoyé spécial pour le Venezuela”, James Story.

« Personnellement, je n’aime pas les envoyés spéciaux, c’est une proposition générale. Je pense que le secrétaire d’Etat devrait être l’envoyé spécial pour le Venezuela. Cela montrerait vraiment quelle est la priorité, » a-t-il affirmé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

