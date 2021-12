Venezuela : Le Gouvernement colombien escroque la communauté internationale

Le ministre du Pouvoir populaire pour les Relations Extérieures, Félix Plasencia, a dénoncé le Gouvernement de la République de Colombie, dirigé par Iván Duque, pour escroquerie aggravée de la communauté internationale, en utilisant les migrants vénézuéliens sur le territoire colombien pour recevoir d'importantes sommes d'argent, destinées à satisfaire les besoins de cette population demigrants victime de diverses agressions dans le pays voisin.

"Nous dénonçons publiquement le Gouvernement de M. Iván Duque pour escroquerie aggravée de la communauté internationale et demandons un audit transparent qui montre où vont vraiment ces millions de dollars", a déclaré le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela lors de son discours devant le 112e Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans son discours, le diplomate a souligné lundi que les migrants vénézuéliens reçoivent peu de garanties dans les pays « d’accueil », et subissent une augmentation significative "des actes regrettables de xénophobie, d'agoraphobie, de discrimination et de racisme", en particulier en Colombie "sous le regard inerte de M. Iván Duque".

En outre, il a dénoncé le fait "que la population migrante vénézuélienne a été victime dans les pays dits d'accueil de campagnes de criminalisation agressives destinées à détourner l'attention et à échapper à leurs propres crises sociales internes."

En ce sens, il a assuré que le Venezuela "ne s'est jamais prêté et ne se prêtera jamais à utiliser la dignité des migrants et à politiser la situation d'autres pays ou à solliciter des dons indus auprès d'organisations internationales ou de certains pays. Ceux qui agissent si immoralement devraient avoir honte, " a-t-il souligné.

Enfin, il a relancé l'appel "à lever toutes les sanctions illégales qui affectent les droits de l'homme et condamné la persécution des migrations à n'importe quelle frontière et dans les pays d'accueil et il a réaffirmé notre volonté de continuer à aller de avancer pour construire un monde meilleur où nous souririons tous à la vie et à l'avenir.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

